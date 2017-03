El Govern va incrementar del 30% el 2016 les ajudes per a habitatges

El departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge va destinar «més diners que mai» a les línies d'ajuts i prestacions per a l'habitatge, tot i que el govern espanyol va donar «menys diners que mai» perquè els últims anys està transferint la meitat dels diners que enviava el 2009. En concret, el programa de polítiques socials d'habitatge del 2016 va executar un pressupost de 109,3 milions d'euros, el 30% més que els recursos destinats el 2015 i una xifra que suposa un nou rècord històric en el pressupost de la Generalitat, segons la consellera del departament, Meritxell Bor-ràs. Els ajuts al lloguer suposen el gruix més important del programa, amb 94 milions d'euros. D'altra banda, amb aquests ajuts el Govern ha evitat de forma directa 4.480 desnonaments, amb una mitjana de 10 al dia, el 3,42% més que el 2015. A Catalunya, segons dades de l'Institut d'Estadística espanyol, el 2016 es va registrar 6.956 execucions hipotecàries.



En relació amb el 2012, la dotació d'aquest programa s'ha multiplicat per dos, s'ha passat dels prop de 51 milions als poc més de 109 milions aquest 2016. En l'any 2016 es van beneficiar d'aquests ajuts 60.800 famílies.



De cara al 2017, i sense concretar la xifra, la consellera i el secretari d'Habitatge i Millora Urbana, Carles Sala, van anunciar que la dotació estarà en línia als 109 milions registrats aquest 2016.



El gruix més important dels 109 milions el va ocupar la línia de prestacions al pagament del lloguer, que se'n va endur 94,239 milions d'euros, el 86% del total. Les famílies que van rebre aquests ajuts al lloguer van ser 50.357, el 31,48% més que el 2015.



Quant als desnonaments, l'actuació del Govern per evitar-los s'articula a través de l'aprovació d'una prestació urgent de 3.000 euros a fons perdut per parar el cop amb l'entitat financera i amb l'aportació d'un ajut addicional que s'ha posat en marxa l'any 2016 que ajuda a pagar les mensualitats. Per aquesta via s'han evitat 2.891 desnonaments dels 4.480 que es van salvar l'any 2016, el 64,53% del total. Una altra via és pels acords d'intermediació pactats des dels prop de 70 punts d'atenció d'Ofideute que la Generalitat té per tot el territori i des d'on es pacten els acords amb les entitats financeres.



Per millorar aquestes xifres, la consellera va anunciar la posada en marxa de la campanya «Una porta oberta a l'habitatge», que vol informar els ciutadans de totes les polítiques d'habitatge que té en marxa el Govern. Una informació que ja està en marxa des del nou web habitatge.gencat.cat.



Borràs va explicar que tot seria molt més fàcil per arribar a un acord amb les entitats financeres si els afectats anessin a la finestra de l'administració un mes abans de fer efectiu el seu impagament del primer rebut d'una hipoteca o d'un lloguer.



La consellera ha explicat que normalment els casos que arriben al departament acumulen molts mesos d'impagaments i ja tenen sobre la taula una resolució judicial de desnonament, cosa que posa moltes dificultats a arribar a un acord. La campanya vol sensibilitzar la ciutadania que el Govern disposa de diferents instruments per evitar els desnonaments, per al lloguer social, i d'ajuts per pagar el lloguer o la hipoteca.



En l'informe d'activitats de l'any passat, Sala va destacar que el 2016 el parc públic d'habitatge de lloguer social es va incrementar del 6,6% fins a tancar l'exercici amb un cens de 27.252 habitatges, 1.703 pisos més que el 2015. L'origen d'aquests habitatges és de 14.438 propis de la Generalitat, 3.660 cedits per entitats financeres i 9.154 procedents de propietaris privats que arriben amb un acord amb el Govern o amb els ajuntaments per cedir la seva propietat a un preu de lloguer assequible a canvi de garanties de cobrament del lloguer.