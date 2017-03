L'ExpoBages deixa desert el concurs per trobar un nou cartell

El concurs per escollir un nou cartell per a l'ExpoBages ha quedat desert, segons va explicar ahir a aquest diari Llorenç Juanola, president de la comissió organitzadora de la fira manresana, que se celebrarà els dies 19, 20 i 21 del proper mes de maig.

Segons Juanola, cap de les propostes presentades al concurs ha convençut el jurat, integrat per membres de la comissió organitzadora de la fira ExpoBages Ascensió, en la qual hi ha representades diferents institucions públiques, organitzacions comercials i empresarials i tècnics, i que es va reunir ahir per decidir el veredicte. En total, s'havien presentat 18 cartells d'11 participants.

D'aquesta manera, es mantindrà com a cartell de la fira el mateix que ho ha estat els darrers tres anys, l'autor del qual és Xavier Bayo. El veredicte s'hauria d'haver fet públic, segons les bases del concurs, dijous passat, però Juanola explica que el jurat no va poder celebrar la reunió fins ahir mateix.