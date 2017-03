La fiscalia denuncia la cúpula de l'antiga Caixa Catalunya

La fiscalia Anticorrupció ha denunciat davant l´Audiència Nacional l´excúpula de Catalunya Caixa per un delicte d´administració deslleial, segons va avançar aquest dimecres El Periódico. La denúncia afectaria l´aleshores president de l´entitat, l´exministre Narcís Serra, i 14 membres més de la cúpula. L´administració deslleial hauria causat un forat a la companyia de 720 milions d´euros en una quinzena d´operacions immobiliàries dutes a terme entre el 2000 i el 2007. Les irregularitats havien estat detectades pel Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB).

El Periódico cita entre els querellats Adolf Todó, si bé el bagenc no va assumir la direcció general de l´entitat fins al gener del 2008.

Segons el fiscal, durant aquella etapa, Catalunya Caixa va desenvolupar una activitat immobiliària intensa, i per a moltes d´aquestes operacions es va atorgar l´aval i la fiabilitat necessàries confiant en la paraula dels socis que hi participaven, segons indica el mateix rotatiu, sense informes independents previs.

A més, la fiscalia detalla que gairebé tots els projectes estaven sotmesos a tràmits urbanístics ineludibles i de resolució incerta. Tots aquests fets, segons la fiscalia, comportaven riscos en la inversió. A més, les decisions d´inversió es prenien sense valoracions independents prèvies per contrastar el preu demandat pels venedors.

Als contractes tampoc hi havia, segons la fiscalia, clàusules resolutòries que cobrissin els interessos de la caixa d´estalvis. En els casos on sí que n´hi havia no es van executar o van ser insuficients.Cal recordar que tant Narcís Serra com Adolf Todó tenen pendent un altre procés judicial per l´aprovació de sobresous a directius quan l´entitat registrava pèrdues.