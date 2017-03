«No crec que ser dona sigui ni un avantatge ni un desavantatge, en el món de l'empresa»

Rosa Tous, vicepresidenta corporativa de Tous i presidenta de la Fundació Privada Rosa Oriol, va inaugurar ahir a la tarda a Manresa el cicle de conferències que organitza la FUB sobre dones i empresa. La companyia manresana va tancar el 2016 amb unes xifres rècord de facturació, amb més de 400 milions d´euros i un increment de les vendes de prop del 10% respecte del 2015. Ahir, Rosa Tous va explicar davant d´un auditori format majoritàriament per alumnes de la FUB què significa ser dona (i triomfar) en el món masculinitzat de l´empresa.

I, digui´ns, què suposa?

Som una empresa molt femenina. Sempre he treballat envoltada de la mare, les germanes i de moltes col·laboradores i, sincerament, no crec que ser dona sigui ni un avantatge ni un desavantatge. El que cal és estar a l´aguait, posar-hi molt esforç i ser conseqüent amb les decisions que prens.

Però en què pot ser un avantatge tanta presència femenina a l´empresa?

Al nostre sector sempre es diu que retail is detail. Que la importància rau en la manera com fas les coses, i les dones en som més, de detallistes. Això és en part el que ha dut Tous on és. Tenint en compte, és clar, que a l´empresa hi ha grans executius i que la feina que fem és compartida.

El seu públic, a més, és sobretot femení.

Sí, i nosaltres hem aconseguit que vinguin a veure´ns, a comprovar què ha arribat de nou, quina és l´última col·lecció. Hem aconseguit que a les botigues passin coses molt agradables i que la gent s´hi senti a gust.

Convertir la visita als establiments en una experiència és el repte?

L´experiència ha de ser bona, però el consumidor també la busca en línia i la pàgina web també li ha de generar la sensació que està vivint un moment especial.

Però al web no hi ha el tracte personal.

És cert, però tenim molt detectat que el client es mou en tots els àmbits. En línia, hi busques les mateixes facilitats que en una botiga. La pell és la pell, és veritat, però hem d´aconseguir que les plataformes a les quals ens vinculem puguin transmetre l´univers Tous.

Havent consolidat globalment la marca, quins nous objectius es proposen?

Llancem col·leccions cada any, unes trenta només en joieria. I treballem per sorprendre constantment el client. Amb materials nous o col·leccions diferents, que sempre han de respirar els nostres valors. L´ós és certament un element identificatiu de la nostra marca, que forma part de gairebé el 50% de les nostres col·leccions, però també n´hi ha una part important sense la icona. El que cal és generar constantment aquesta sensació de «a veure amb què em sorprenen».

Contemplen la possibilitat d´intentar crear una nova icona de marca després de l´ós?

Sí, però no vivim amb aquesta obsessió. L´ós ens acompanya i ens ha donat molt, però tenim elements identificats que podrien ser molt importants, que tenen a veure amb les flors o amb el nen i la nena, que hem anat treballant al llarg de la nostra història. I també el cor, molt tradicional en el mon de la joieria, que hem sabut fer nostre.

L´any passat van arribar als 400 milions d´euros de facturació. Mantenen la mirada posada, com abans de la crisi, a arribar als mil?

Allò que vam determinar va ser en un moment completament diferent. Hi hauríem pogut arribar si no hagués canviat el món com ho va fer. Ara les empreses ens fem plans a més curt termini. En tenim un a cinc anys, que anualment s´ha de revisar i ajustar, per assegurar que el podem mantenir.

Diria que Tous viu el seu millor moment?

El millor moment sempre està per arribar, i sempre lluites per arribar-hi.

I d´entre els que ja ha viscut l´empresa?

És que n´hi ha hagut moltíssims. Aquest ho és, sí, però també ho van ser el 2006 i el 2007, encara que potser tot fos molt irreal. El nostre inici també va ser important, quan es van prendre bones decisions que han estat determinants després.

En el cas de Tous, el futur ja només és una qüestió d´aconseguir millors números?

No. La marca costa molt de construir, però és fàcil de desconstruir i mai no t´has de relaxar. Has d´estar sempre alerta, pendent dels competidors, del mercat, de com es mou, perquè la marca continuï allà on vols que estigui. Suposa un esforç constant per als equips, el producte, les botigues. Si creixem, estem molt contents, però hi ha molt més al darrere.

I quins són els riscos que podrien fer perillar una marca com Tous?

Que la reputació no continués sent la que és, que no continuéssim fent bé les coses, que ens equivoquéssim de manera escandalosa. S´ha de construir positivament al teu voltant, perquè no tot són les vendes.

Em pot avançar un projecte de l´empresa per a aquest any?

El maig farem una presentació molt important a Mèxic: per primera vegada es farà una exposició de Tous en un museu, el d´art popular de la capital mexicana. Hi intentarem explicar els vincles que té el nostre treball amb l´artesania.