La FUB aplega 170 alumnes de batxillerat en una jornada de divulgació econòmica

Cent setanta alumnes de batxillerat dels instituts Cal Gravat de Manresa, Francesc Ribalta de Solsona, Guillem de Berguedà de Berga, Moianès de Moià, l'INS Vic i l'escola Joviat de Manresa van participar aquest dijous en la segona edició de les Jornades d'Economia de la Catalunya Central, que pretenen divulgar l'economia i la promoció professional entre els joves. Durant la jornada, es van organitzar set tallers, en què els alumnes van haver de treballar temàtiques tan diverses com el màrqueting personal o el frau fiscal. L'economista José María Gay de Liébana va cloure la jornada amb una conferència titulada «Un tomb per l'economia mundial i espanyola».

Durant la sessió matinal, els alumnes, repartits en grups, van tenir la possibilitat de recrear un gabinet de crisi per afrontar un polèmic cas d'intoxicació alimentària. També van haver de convèncer del seu projecte empresarial a un possible inversor en un curt viatge en ascensor i van conèixer què són els impostos especials aplicats a productes com l'alcohol i el tabac. A més, van rebre lliçons sobre comunicació no verbal per cuidar l'expressió en presentacions o entrevistes de feina i van assistir a una breu introducció al món de la borsa i a la xarxa social LinkedIn.

Els tallers els van impartir professors de la FUB, però també agents de la Unitat Fiscal i del Grup Cinològic de la Guàrdia Civil, que va fer una demostració de l'actuació de gossos ensinistrats per localitzar partides de droga o tabac de contraban.

Les jornades les organitza el Grup de Professors d'Economia de la Catalunya Central, un col·lectiu integrat actualment per Josep Purtí (Joviat), Mercè Santasusagna (Francesc Ribalta), Núria Planas (Guillem de Berguedà), Pep Berengueras (Vic), Santiago Luna (Moianès) i Txell Guillen i Carme Pintó (Cal Gravat). El grup es va constituir el 1998 amb finalitat d'intercanviar experiències i organitzar activitats de divulgació de l'economia als batxillerats i també a l'ESO.

En la conferència final de la jornada Gay de Liébana va advertir els joves que els ha tocat viure «un moment molt difícil que requereix que tinguin una molt bona preparació, habilitats i predisposició per ajudar a canviar el món». L'economista va advertir de la necessitat que Europa «es posi les piles si no volem haver d'emigrar a països com Filipines o Vietnam per poder treballar».

Segons Gay de Liébana, Espanya té un problema crònic, l'atur, que no es resoldrà si no canvia el funcionament del model econòmic. En aquest context, va dir, «la mà d'obra serà substituïda pels robots i haurem de mantenir les persones que no treballin amb una renda bàsica universal». Les Jornades van incloure també la presentació de Masterbolsa offschool, una iniciativa pensada per introduir l'alumnat en el món de la borsa i en la seva operativa de compra i venda.