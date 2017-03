Cinquanta-dos establiments participaran en la segona edició d'Aparadors Creuats

Cinquanta-dos comerços, un parell més que l'any passat, participaran a partir de dilluns i fins a l'1 d'abril a la capital del Bages en la segona edició de la campanya Aparadors Creuats que organitza Manresa+Comerç. La iniciativa, que l'any passat va sorprendre la clientela i els mateixos comerciants, pretén formar parelles de botigues que s'intercanvien els aparadors en una experiència que, en alguns casos, dóna resultats realment sorprenents.



La campanya, que serà l'aportació de Manresa+Comerç a la Setmana del Comerç, que organitza per primera vegada la Generalitat arreu del país, busca, a banda de la promoció del comerç, una posada en escena que convidi a la visita i al passeig, segons explicava ahir, durant la presentació de l'experiència (a la qual va assistir també la delegada al territori d'Empresa i Coneixement, Bàrbara Minoves), el president de l'entitat organitzadora, Jaume Pont.



Enguany, prendran part en la campanya les parelles La Creadora (passeig Pere III)-Ca l'Arpellot (Bases de Manresa), La Creadora (Casanova)-Ca l'Arpellot (Carrió), Júlia Perfumeria-Forn de Cabrianes, Copèrnic-The Animal King, Itziar-Neus Suárez, Estrada-Rios Running, Parcir-Farrés 39, Peiró-Petit Celler, Caddie-Montse Interiors, Expert Juanola-Món Verd, Uró-Pas a Pas, Nounat-Sobrerroca, L'Orquídia-Abacus, Forn de Cabrianes-Tennessee, Señor-Sala Team, SG4 (dona)-La Lionesa, SG4 (nens)-La Lionesa, Vins Tomasa-Viatges Masanés, Triskel 365, Farmàcia Planas-Pastateca, Prodigy Nails-Nails, El Caribú-Pakpil, Setè Cel-Klt Sabateria, L'Etamin-Terreny de Joc, Macmobles-Xarol i Quenna Estètica-Òptica Universitària.



Dins la setmana, se celebrarà una classe magistral a càrrec del reputat especialista en visual merchandising Andreu March, a la sala d'exposicions D'Art. Les parelles de comerços seran valorades per un jurat. El premi consistirà en un assessorament personalitzat a càrrec de March. El públic podrà participar també en l'experiència mitjançant un concurs fotogràfic a Facebook, el premi del qual seran 50 euros.



Ahir, durant la presentació, la dinamitzadora de Manresa+Comerç Esther Boniquet va insistir que «aquesta no és una activitat lúdica, per als establiments, sinó educativa», i va considerar que la campanya «treu el millor de cada comerç». Per contra, Boniquet i Pont van lamentar «la mandra» d'alguns comerciants a continuar-hi participant (enguany hi debuten 13 establiments; 11 no repeteixen) o a apuntar-s'hi. «Hi ha qui obre la persiana amb la mandra a les orelles, i contra la mandra a l'associació no hi podem fer res», va queixar-se Boniquet.