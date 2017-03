Seat presenta els millors resultats de la seva història: guanya 232 milions d'euros el 2016

El 2016 passarà a la història de Seat com l'exercici de consolidació de la recuperació amb uns registres de rècords històrics. Rècord en beneficis, en facturació i en inversions. En el 2016, la marca va tancar amb uns guanys, després d'impostos i abans d'extraordinaris, de 232 milions d'euros, 226 milions euros més que el benefici positiu que per primera vegada des del 2008 es va registrar a Seat després d'anys de números vermells. Incloent els resultats extraordinaris per la venda de la filial VW Finance a Volkswagen AG el benefici hagués pujat fins als 903 milions d'euros. De cara el 2017 la marca és força optimista i així ho ha posat de manifest el president Luca de Meo en base als bons resultats obtinguts els primers dos mesos de l'any que deixen a Seat com una de les primeres marques europees amb creixements de vendes més grans.