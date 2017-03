Empresaris del berguedà mostren preocupació pel futur de l'activitat minera a Sallent

L'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà assegura que veu «amb preocupació» la situació de treballadors i empreses berguedanes a resultes de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la resolució de la direcció general d'Urbanisme, per la qual el mes de juny d'aquest any s'haurien d'acabar els abocaments de residu salí del dipòsit del Cogulló de Sallent, fet que comportaria l'aturada del procés productiu de la mina de Vilafruns, a Balsareny i Sallent.

Segons recorda l'ACEB, inicialment Iberpotash tenia previst redireccionar la producció extractiva d'aquestes dues mines al centre de Súria, però la previsió d'execució del projecte Pla Phoenix s'ha endarrerit i la rampa no estarà enllestida fins al 2018, fet que, insisteix l'ACEB, «pot provocar l'aturada de l'activitat durant aquest temps en no tenir lloc on abocar la sal sobrant».

L'associació apunta que «la no continuïtat de l'activitat minera al Bages representaria un impacte molt negatiu en l'economia del Berguedà en el fet que ICL-Iberpotash SA genera 4.000 llocs de feina directes i indirectes, una part dels quals són al Berguedà».

Segons el president de l'associació, Josep Fígols, «hi ha moltes empreses que depenen directe o indirectament de l'activitat mineroindustrial, unes 40 a la comarca». I afegeix que «aquestes dades parlen per si soles del que representa l'activitat minera per a la dinamització de les empreses i el territori». Segons l'ACEB, dels 4.000 llocs de feina que genera l'empresa, més de 300 són al Berguedà.