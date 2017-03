El vagó de mercaderies que impulsen ICL i CTM entraen la fase de construcció

El nou vagó de tren de mercaderies que promou Eurecat-CTM i l´empresa ICL Iberia, conjuntament amb un consorci europeu, per a resoldre les necessitats futures de transport de mercaderies a granel a tot Europa, ha entrat ja en fase de construcció a la seu de Kiruna Vagon, un fabricant suec que forma part del projecte. A les properes setmanes es farà un prova pilot de càrrega i descàrrega d´aquest prototip, que també s´haurà de provar a la línia que uneix les mines del Bages amb Barcelona, segons ha informat l'empresa minera.

El nou vagó implica una petita revolució en el transport ferroviari de mercaderies europees, tant a nivell d´augment de la capacitat, com pel que fa a la lleugeresa dels materials que utilitza al sistema de càrrega i descàrrega, molt més àgil, ràpid i eficient que els actuals. El prototip que aquests dies s´està construint a Kiruna ha estat dissenyat per a poder circular per la xarxa ferroviària europea, perquè contemplarà l´ample de via continental.

En el cas de Catalunya, aquest projecte d´investigació que ha estat batejat amb el nom d´Hermes, i que està subvencionat per la UE, permetrà l´augment de la capacitat de transport sense haver d´augmentar-ne el pes i, fins i tot, alleugerir-lo, de manera que es puguin traslladar més tones de producte entre Súria/Sallent i el Port de Barcelona, amb un cost logístic menor, potenciant la intermodalitat i la flexibilitat de càrrega.

Hermes compta amb una inversió global de 7 milions d´euros que es distribueix en els tres anys de durada de la recerca i que ja es va iniciar l´1 de maig del 2016, amb la signatura del conveni de col·laboració amb la Unió Europea. Segons la responsable d´Innovació i Desenvolupament d´ICL Iberia, la Dra. Ingrid Picas, "es tracta d´un projecte per tres anys, dels quals ja hem consumit la meitat, que comporta un canvi molt significatiu pel transport de mercaderies per tren del Bages. Els nous vagons de tren permetran un transport ferroviari més eficient de productes de màxima qualitat, com ara la sal vacuum, que ja estem produint a Súria".