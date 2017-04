La Catalunya Central s'encomana al turisme rural i religiós per fer el ple per Setmana Santa

El sector turístic de la Catalunya Central es mostra optimista de cara a Setmana Santa i espera assolir ocupacions elevades, sobretot de Divendres Sant a Dilluns de Pasqua. El turisme rural continua sent l'opció més ben posicionada entre els visitants i els allotjaments tenen unes previsions que van del 70 al 95%.

Entre els punts que atrauen més visitants hi ha la muntanya de Montserrat, on els allotjaments del recinte del Monestir ja registren ocupacions del 90 i 95%.

Tot i que les pistes d'esquí solsonines del Port del Comte ja estan tancades per les altes temperatures, els hostalers de la comarca preveuen registrar bones ocupacions. En general, els diferents gremis i associacions de turisme del territori reben amb optimisme aquestes dates perquè perceben "una major alegria entre els clients", i constaten com van deixant enrere les conseqüències dels anys més durs de la crisi.



Optimisme al Berguedà



El president de l'Associació de Turisme Rural del Berguedà, Jordi Pellicer, ha destacat que la dada d'ocupació d'aquesta Setmana Santa a les cases rurals de la comarca és lleugerament més alta que la de l'any passat i, a hores d'ara, se situa ja al 95%, especialment entre els dies més forts, que van de dijous a dilluns. "Som optimistes i estem contents", ha apuntat. Pellicer creu que "aquests últims mesos veiem que hi ha més moviment, més optimisme entre els clients i la gent té més ganes de sortir".

El Berguedà és una de les comarques de Catalunya on es concentren més activitats de lleure, sobretot a l'estiu però també per Setmana Santa. En campaments, colònies i rutes, aquesta Setmana Santa visitaran el Berguedà més de 1600 joves que participaran en un total de 50 activitats. Es tracta d'una xifra superior a la de les darreres edicions i els municipis on es concentraran més joves seran Saldes, Guardiola de Berguedà i Borredà.

Les primeres activitats de Setmana Santa al Berguedà comencen ja el divendres 7 d'abril, però el gruix (un 80%) ho faran el dissabte 8 d'abril i tenen una durada mitjana de 3 o 4 nits. La majoria són agrupaments escoltes o esplais de l'àrea de Barcelona i el Vallès, però també n'hi ha de Torredembarra i Montblanc, entre d'altres.



El turisme religiós, al Bages



La comarca del Bages té dos punts religiosos que solen ser atractius durant els dies de Setmana Santa: Montserrat i la Cova de Sant Ignasi de Manresa. Pel que fa a Montserrat, el Monestir de Montserrat preveu assolir el 100% d'ocupació durant els dies de Setmana Santa. Les 38 habitacions de l'hostatgeria estan ocupades, i l'hotel Abat Cisneros preveu una ocupació del 90% de dijous a diumenge, mentre que l'ocupació a les cel·les Abat Marcet és del 95%. Pel que fa a l'origen dels turistes, la majoria és català.

Un altre punt de referència del turisme religiós al territori és la Cova de Sant Ignasi de Manresa, que esperen una important afluència de visitants per aquestes dates. És una balma oberta sobre el riu Cardener i de cara a Montserrat on, segons la tradició, Sant Ignasi de Loiola s'hi recollia per fer oració i escriure el llibre 'Exercicis Espirituals'. La Casa d'Exercicis de la Cova també té plenes les seves habitacions.



El Solsonès espera ocupacions superiors a les l'any passat



Aquest any el Gremi d'Hostaleria del Solsonès ha notat que l'ocupació a la comarca va a l'alça i, per això, esperen unes bones previsions turístiques de cara Setmana Santa. Tot i que els dies forts seran de Divendres Sant a Dilluns de Pasqua, els allotjaments també esperen un degoteig de visitants la resta de dies.

La gran afluència de neu que hi ha hagut al Port del Comte també ha repercutit de forma molt positiva als establiments turístics de la temporada al llarg de tota la temporada d'hivern, malgrat que l'estació d'esquí ja ha tancat les portes degut a les altes temperatures. Tot i això, el director de l'estació, Albert Estella, ha anunciat que obriran la zona del parc d'aventura i de 'tubbies' per les famílies que vulguin apropar-se a l'estació durant la Setmana Santa.



Optimisme a les cases de turisme rural de l'Alta Anoia



La majoria de cases de turisme rural de l'Alta Anoia esperen penjar el cartell de 'complet' els pont llarg de Setmana Santa, des de Dijous Sant fins a Dilluns de Pasqua. El president de l'Associació per al Desenvolupament de l'Alta Anoia, Ramon Bosch, ha explicat que "la gent ha sigut molt previsora i la majoria de reserves ja estan fetes, tot i que sempre hi ha algú d'última hora". A diferència d'altres anys, ha dit Bosch, "enguany sembla que la gent fa la reserva per més dies".

El president de l'associació anoienca també ha volgut posar de relleu l'atracció del paisatge com a atractor de turistes. "Aquest any estem promocionant el fet que els visitants descobreixin el paisatge en un moment en què comença la floració de la colza", ha relatat Bosch, qui ha afegit que "ara que està tan de moda el tema dels colors, és espectacular les notes de color que hi ha amb la colza".