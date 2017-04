25 anys de la mort de Hayek

Es compleixen 25 anys de la mort d'un dels científics socials més importants del segle XX: Friedrich Hayek (Viena, 1899-Friburg, 1992), premi Nobel d'economia el 1974 per l'estudi de les fluctuacions cícliques de l'activitat econòmica.



El llegat més important que ens ha deixat l'economista austríac i nacionalitzat britànic, seguint els ensenyaments del seu mestre Ludwig von Mises, és la cor-recta comprensió de com l'expansió monetària i creditícia, dirigida pel Banc Central amb els processos de quantitative easing i l'abaratiment artificial del tipus d'interès, i orquestrada per la banca comercial amb el privilegi institucional de la reserva fraccionària (obligatorietat a l'eurozona de mantenir només 1 euro de cada 100 en dipòsits a la vista), generen bombolles i expansions no sostenibles que revertiran inevitablement en una crisi generalitzada.



Hayek també destaca per la defensa de la llibertat individual i empresarial, i critica els processos d'enginyeria social dissenyats per una autoritat central i imposats de manera coactiva. Hayek posa de manifest la insuperable dificultat del govern de torn per dirigir la societat, pretenent acumular tot l'immens coneixement dispers entre milions de persones. Precisament perquè ningú pot saber-ho tot de tot, i més en entorns cada vegada més complexos, especialitzats i dinàmics, ningú hauria de planificar coercitivament tota una societat.



La construcció d'una societat no es fa de dalt a baix, amb ordres i decrets, sinó de baix a dalt mitjançant la llibertat de cada individu per coordinar-se i cooperar voluntàriament amb la resta de ciutadans. Les institucions socials més importants, com el llenguatge i el diner, el dret i el mercat, han sorgit espontàniament a través de la interacció social de milers de persones, sense la planificació de cap geni pensant. Per a Hayek, l'ordre no és un estat que s'aconsegueixi mitjançant el control dels individus per part dels dirigents polítics, sinó un fenomen emergent que s'assoleix de manera espontània quan cada ciutadà persegueix el seu propi i legítim interès personal respectant la llibertat dels altres i fent ús d'aquestes institucions socials coordinadores. L'estatisme, com que limita la iniciativa empresarial i distorsiona les institucions tradicionals a través de les quals es coordinaven centenars de milions d'individus, només pot degenerar en un complet fracàs econòmic. La dificultat dels planificadors per adquirir i processar tota la informació necessària per coordinar la societat és insuperable, i la coacció institucional sobre la societat acaba estructurant-se en un règim polític totalitari que suprimeix les llibertats fonamentals que habiliten cada persona a perseguir els seus propis objectius vitals.



En definitiva, Hayek és un dels grans defensors de la llibertat, en la tradició liberal europea més genuïna, i del potencial creatiu dels mercats. Quan Europa travessa moments especialment crítics i delicats, els seus principals ensenyaments esdevenen més necessaris que mai.