Els bancs, pendents del Brexit

El compte enrere per al Brexit ja ha començat, i els bancs de Londres s'estan preparant per activar plans per transferir persones i operacions a Frankfurt, Dublín i altres llocs amb la intenció clara de mantenir l'accés al mercat únic de la Unió Europea. Es dóna un termini de dos anys per negociar la retirada del Regne Unit de la UE. El govern, els reguladors i la indústria concorden que es necessitarà algun tipus de període de transició per evitar el que la primera ministra, Theresa May, ha anomenat un «penya-segat per als negocis o una amenaça a l'estabilitat» que podria ser el resultat d'un divorci caòtic.





1. Quin tipus de transició es requereix? Això depèn de la persona a qui es pregunti. El sector financer ha pressionat per a un acord que preservaria les regles existents fins que les noves regulacions entrin en vigor. Això és diferent de la implementació gradual sobre la qual ha parlat May. En lloc de mantenir l' statu quo, May està pressionant per aconseguir un acord sobre la «futura societat» del Regne Unit amb la UE d'aquí a dos anys, i així els termes entrarien gradualment en vigor durant un període d'implementació. «Podrien ajudar ambdues parts a minimitzar complicacions innecessàries si acordem aquest principi a l'inici del procés», va escriure May en la carta que va activar les negociacions de retirada.





2. Per què aquest tema és tan important per a les finances? Londres ha florit com a centre financer mundial en part perquè les empreses amb seu a la capital tenen el dret de fer negocis a tot el mercat únic. Quan el Regne Unit abandoni la UE, els bancs britànics i les empreses amb seu a Londres dels Estats Units, el Japó i altres països no pertanyents a la UE perdran aquest «passaport» i potser necessitaran canalitzar els seus negocis a través de filials amb seu als països del bloc. Ocuparà temps obrir o actualitzar subsidiàries, recaptar capital per finançar-les, traslladar els empleats i reescriure contractes. I els bancs necessitaran temps per adaptar-se als nous termes entre el Regne Unit i la UE un cop acordats.





3. Què vol el sector financer? La postura inicial dels bancs ha estat que «el millor resultat per a tots és la preservació de l' statu quo», com Douglas Flint, president d'HSBC Holdings Plc, va dir als legisladors a inici d'aquest any. Un acord que ho mantingués tot com està preservaria la calma fins que s'establissin noves regles. Xavier Rolet, CEO de la Borsa de Valors de Londres, ha demanat una transició de cinc anys des del moment en què s'activin les negociacions «perquè el marc regulador mantingui els negocis existents com estan». Si això no passa, el sector vol certesa sobre el final de les converses i l'aplicació de noves normes.



4. Com s'ajusta això al pla de May? El govern no ha assumit la idea de l' statu quo, que presumiblement significaria conservar la llibertat de moviment i la jurisdicció del Tribunal de Justícia Europeu sobre el Regne Unit durant la transició. Sortir de la jurisdicció del TJE i prendre el control de les fronteres del Regne Unit són les principals prioritats de la primera ministra. El govern s'ha enfocat en la implementació gradual de l'acord comercial, que May va explicar que «hauria de ser de més abast i ambició que qualsevol acord anterior perquè cobreixi sectors decisius per a les nostres economies vinculades, com els serveis financers».





5. Quin tipus d'introducció progressiva preveu el govern del Regne Unit? El secretari del Brexit, David Davis, va dir que la fase d'implementació podria durar un any o dos després que el Regne Unit abandoni la UE, però el canceller del Tresor, Philip Hammond, va assenyalar que «polítics reflexius» consideren necessari un període més llarg. May ha descartat un «estatut de transició il·limitat, en el qual ens trobaríem atrapats per sempre en un tipus de purgatori polític permanent».





6. Què pensa la UE? Michel Barnier, el principal negociador de la UE per al Brexit, va dir el 22 de març que podrien ser necessàries solucions de transició, però que haurien de discutir-se només després d'acordar els esquemes d'una nova aliança perquè cada costat conegui com és la zona d'aterratge. El Parlament Europeu també va dir que cal «progressar substancialment» en un acord de retirada abans que puguin iniciar-se les negociacions sobre acords transitoris, que es limitarien a tres anys. L'assemblea també va insistir en un projecte de resolució en el qual el TJE segueixi sent «responsable de resoldre qualsevol impugnació legal» durant una transició, cosa que significa que el Regne Unit podria haver d'acceptar la jurisdicció del tribunal per obtenir un acord de transició.





7. Què han dit els supervisors bancaris? El governador del Banc d'Anglaterra (BOE), Mark Carney, ha dit que un acord de transició establert al principi de les negociacions seria bo tant per als interessos del Regne Unit com per als de la UE. Sam Woods, director de l'Autoritat de Regulació Prudencial del BOE, va dir als legisladors britànics que volia un acord de transició a punt per a final del 2017. Això donaria als supervisors més temps per «acordar el camí que tingui més sentit des d'una perspectiva de seguretat».





8. Per què la transició ja és un problema tan gran? El sector voldrà saber aviat si és possible una transició. Si no s'ofereix aquesta claredat, probablement, els bancs hauran de començar a transferir personal i operacions a l'estranger aviat. Com va dir Woods el desembre passat, les empreses hauran de decidir sobre els seus plans de contingència «els propers mesos». D'altra banda, els governs de la UE podrien beneficiar-se del fet d'esperar a veure si els bancs comencen a fer operacions fora de Londres. Davis va assenyalar que la City, el districte financer de Londres, ofereix a la UE molts beneficis, de manera que una transició sense problemes seria interessant per als consumidors i les empreses del bloc. Oliver Harvey, estrateg de Deutsche Bank AG, considera que «un acord de transició serà difícil, però no impossible».