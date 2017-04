Pros i contres d'un món dominat per Android

Aquest any, Android té la corona del sistema operatiu número 1 del món, tant per la quantitat de dispositius que el fan servir com pels ingressos que genera el seu ecosistema. Com a usuari d'Android, no m'importa gaire, però hi ha aspectes ominosos en el seu creixent domini i en la possibilitat que una tecnologia millor potser no rebi el reconeixement que mereix. StatCounter, l'empresa de dades analítiques dels webs, informa que els dispositius Android representen el 37,93% del tràfic mundial d'Internet, molt poc al davant del 37,91% de Windows. És una xifra notable considerant que la majoria de les persones fan servir alguna versió de Windows als ordinadors de la seva feina. Tenint en compte l'ímpetu del sistema operatiu per a mòbils, si la gent passa més temps utilitzant el seu telèfon, la balança aviat s'inclinarà encara més a favor d'Android.



Pel que fa als ingressos, el sistema operatiu mòbil d'Apple, iOS, des de fa molt és el que genera més guanys. No obstant això, AppAnnie, firma que porta els comptes de l'economia de les aplicacions, pronostica que serà desplaçat per Android aquest any. Encara que l'App Store d'Apple seguirà recaptant gairebé el doble dels ingressos que la botiga Google Play, que pertany a la casa matriu de Google, Alphabet Inc., les botigues d'aplicacions Android de tercers s'han d'assegurar que el sistema operatiu de Google superi iOS.



Alphabet no revela quant guanya amb Android ni Apple desglossa l'App Store en els seus informes financers. L'any passat, Oracle, que va demandar Google per infringir drets de propietat intel·lectual, va revelar una xifra als tribunals: va declarar que els ingressos d'Android havien arribat als 30.000 milions d'euros entre el 2008 i el 2015. No hi ha números comparables per a Apple, però Android té cert avantatge pel seu model de negoci: part de l'ingrés prové del negoci principal de Google, la publicitat que es mostra als usuaris en les aplicacions de Google que vénen amb Android. Aquest flux d'ingrés, que Apple no té, bé podria compensar la manca de control d'Alphabet sobre les botigues de tercers.



Tècnicament és un sistema de codi obert i ús lliure, de manera que als fabricants de dispositius els agrada fer-hi ajustos. Això genera caos i sovint redueix la qualitat de l'experiència de l'usuari, cosa que els usuaris avançats intenten arreglar modificant ells també el sistema. A causa de la varietat de versions d'Android i del hardware amb què funciona el sistema, les actualitzacions són intermitents per a la majoria dels usuaris, aquells que no tenen un dispositiu de marca Google o de marca compartida. Si bé el disseny general de la interfície ha estat aprovat en els últims anys, de vegades pot semblar poc refinat o menys còmode que el de l'elegant iOS d'Apple. A molts, entre els quals em compto, els agrada Android perquè pot ser un joc de cubs interessant per a un nen (o una nena).





Realitat virtual



Que estigui guanyant la cursa dels sistemes operatius és emocionant per a aquells que, com jo, sostenen que l'enfocament de codi obert és el més progressista. A més, la iniciativa d'Alphabet per convertir els telèfons en dispositius de realitat virtual és una visió interessant per al futur d'un aparell que és cada vegada més difícil de millorar. Però el creixent domini d'Android també és preocupant per dues raons.



Una és la privacitat. El motiu pel qual Android és gratuït és que Google, la principal divisió d'Alphabet, és una companyia de publicitat que recull grans quantitats de dades dels usuaris. Atès el debilitament dels elements de protecció de la privacitat, no sé si Google és la plataforma en la qual m'agradaria fer la major part de les meves activitats personals de computació. L'altre problema de la supremacia d'Android és que no és un bon sistema operatiu per als ordinadors d'escriptori i els portàtils.



Els tres grans fabricants de sistemes operatius -Apple, Alphabet i Microsoft-han escollit enfocaments diferenciats per manejar diferents tipus de dispositius. Apple crea un sistema separat per a cada categoria de dispositius: el MacOS per als portàtils i els ordinadors d'escriptori; l'iOS per als telèfons i les tablets, i sistemes diferents per a les polseres intel·ligents, o wearables, i els descodificadors.



Alphabet està intentant fer que un sistema mòbil sigui utilitzable en dispositius equipats amb un teclat de hardware. Les aplicacions Android funcionen en els Chromebooks, i l'últim smartphone Galaxy S8 de Samsung pot convertir-se en una màquina d'escriptori usant un port especial. Però moltes aplicacions depenen de la grandària del telèfon i moltes d'elles per a ordinadors d'escriptori a què estan acostumats els usuaris de Windows i Mac no estan disponibles per a Android. És una concessió indignant.



Microsoft té l'enfocament més innovador, està intentant traslladar el seu sistema operatiu per a ordinadors d'escriptori als dispositius mòbils. Que els seus híbrids portàtil-tauleta Surface funcionin amb la versió completa de Windows és un gran avantatge competitiu sobre els productes rivals que usen iOS i Android. Microsoft també ha fet retocs a Windows perquè pugui funcionar en els processadors ARM, l'arquitectura que es fa servir en els dispositius mòbils.



Aquest sembla ser l'enfocament més prometedor per usar sense entrebancs les mateixes aplicacions en diversos dispositius. Però Microsoft ha espatllat de tal manera el seu projecte de smartphones que fins i tot vendre telèfons amb la versió completa de Windows -cosa que veritablement convertiria l'aparell de butxaca en un ordinador escalable- probablement seria una batalla complicada.



Si el domini d'Android segueix creixent i Microsoft no pot convèncer el públic que la seva visió és superior, haurà triomfat una tecnologia menys que òptima, cosa que jo, per la meva banda, lamentaria veure.