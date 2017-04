Són viables els vols transatlàntics a 60 euros?

Amb la promesa de transportar passatgers dels Estats Units a Europa per només 60 euros, Norwegian Air Shuttle ASA està a punt de transformar els viatges transatlàntics. Si bé és una notícia fabulosa per als consumidors, la seva estratègia de llarga distància a baix cost podria ser més turbulenta per a accionistes i prestadors.

Després d'haver expandit Norwegian des d'uns quants avions fins a convertir-la en la tercera aerolínia de tarifes econòmiques més gran d'Europa, el fundador i màxim responsable, Bjørn Kjos, expilot de caça de combat, vol demostrar als escèptics que estan equivocats. Va aconseguir una gran victòria al desembre quan els Estats Units van aprovar el seu pla d'afegir més rutes de llarga distància per via d'una subsidiària irlandesa.

I no obstant això, la vertiginosa expansió de Norwegian, finançada amb deute -està augmentant la seva capacitat de places per al voltant del 30 per cent aquest any- és arriscada i no hi ha garantia que la seva forta despesa en llarga distància generarà àmplia rendibilitat, especialment si els competidors reaccionen.

El 2012, Norwegian va fer la comanda més gran d'Europa fins avui d'avions de passatgers, 200 aeronaus Airbus i Boeing de fuselatge estret. El preu de 20.000 milions d'euros va ser de gairebé 50 vegades la capitalització de mercat de Norwegian en aquell moment. Ara, mentre intenta transformar el mercat de llarga distància, Norwegian també planeja gairebé triplicar la seva quantitat d'avions Boeing 787 de fuselatge ample per al 2018. La despesa d'inversió de Norwegian es duplicarà aquest any al voltant de 1.600 milions d'euros i els analistes vaticinen un flux de caixa negatiu fins a almenys el 2019.

És veritat: els nous avions de Norwegian usen menys combustible, els seus costos per unitat són menors que les aerolínies transatlàntiques tradicionals, i utilitzarà aeroports perifèrics, per la qual cosa existeix una bona probabilitat que aconsegueixi més clients per als seus seients i faci baixar les tarifes de llarga distància. Vendre més menjar i begudes ajudarà.

Així i tot, és qüestionable si els beneficis de Norwegian justificaran l'enorme despesa, almenys inicialment. Les grans inversions per endavant, entre elles la contractació de pilots i capacitació de tripulants, signifiquen que el guany de llarga distància probablement serà molt petit: Barclays calcula un marge inferior a 5 per cent.



Molèsties per a tothom



Rivals com International Airlines Group SA i altres han anunciat els seus propis serveis transatlàntics de baix cost. Un excedent de capacitat fa baixar fins i tot més els preus, causant molèsties a tothom, com ha demostrat el mercat de curta distància d'Europa. Si la demanda de viatges sobtadament es moderés a causa d'una recessió, s´apugessin els preus de combustibles o repuntessin les taxes d'interès, el balanç expandit de Norwegian podria convertir-se en un problema.

El seu endeutament es dispararà durant els pròxims dos anys per la compra de més avions. Tret que prengui accions per remeiar-ho, la raó de deute net respecte a guanys abans d'interès, impostos, depreciació, amortització i despeses d'arrendament d'aeronaus podria expandir-se al voltant d'11 vegades per al 2018, des d'una ja extraordinària quantitat de 7 vegades, segons Barclays. Air France-KLM, el balanç del qual no és el més robust, té una raó de deute net ajustat/Ebitda de menys de 3 vegades.

Els riscos de Norwegian no han passat inadvertits. L'acció ha caigut un 33 per cent des d'un màxim del 2015 i els venedors en curt han albirat una oportunitat: El 17 per cent de les accions estan en préstec, segons IHS Market.

Així i tot, Norwegian es negocia a 16 vegades els guanys previstos, una prima gran sobre Ryanair Holdings Plc. És cert que l'ingrés de Norwegian ha crescut més veloçment durant cinc anys, però els costos per unitat de Ryanair són menors i el seu balanç més ferm.

Norwegian té opcions per abordar el problema del seu apalancament, entre ells l'ajornament de lliuraments d'aeronaus o la venda d'algunes de la seva flota actual. El 2015, va acordar arrendar 12 avions A320neo a HK Express, amb seu a Hong Kong, i es preveuen tractes similars. Norwegian ha parlat d'escindir les seves operacions. Així i tot, si la demanda d'aeronaus alguna vegada s'esgotés, no serà fàcil vendre o noliejar els avions.

Les seves altres opcions són més complicades. Un increment de capital enfortiria el balanç, però podria diluir la participació de Kjos (qui controla 25 per cent de les accions, explica HSBC). Tampoc podria apostar-se al fet que algú comprarà Norwegian. Es diu que IAG podria ser un bon postor, però la muntanya de deute no és exactament temptadora. Ara com ara, Norwegian està llançant la cautela per la finestra. Però l'aire al seu voltant s'està tornant més irrespirable.