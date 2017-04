El Banc Popular farà una nova ampliació de capitali no descarta una fusió

El president del Banc Popular, Emilio Saracho, va anunciar ahir que l'entitat farà una nova ampliació de capital, encara que no va dir quan ni en quina quantitat, per ajudar a solucionar la greu situació que viu el banc. En la seva primera intervenció pública, Saracho va explicar que tampoc descarta que en el futur l'entitat pugui fusionar-se amb un altre banc que en reconegui el valor.



Pel que fa a l'ampliació de capital, que seria la quarta des de l'inici de la crisi, Saracho va deixar clar que la prioritat és equilibrar la bona marxa del negoci bancari tradicional especialitzat en pimes amb els riscos que introdueixen en els comptes els actius improductius i els negocis que menys aporten. «Hem d'aprofitar l'avantatge competitiu del negoci de pimes», i això implica «vendre negocis en què no hi ha capacitat de competir», i «ho farem de forma clara i sense dilació». Però «és difícil fer-ho sense recórrer al mercat», ja que «estem abocats a augmentar capital per poder continuar», va dir Saracho, que va aclarir que l'objectiu no només és complir els creixents requeriments regulatoris de capital, sinó també reforçar-ne els fons propis per poder competir en igualtat de condicions.