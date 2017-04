FMI, BM i OMC proposen mesures contra la destrucció d'ocupació

El comerç global destrueix ocupació en alguns sectors i països, però això es pot pal·liar amb inversió en educació, flexibilitat en el mercat laboral i polítiques socials, van argumentar ahir el Fons Monetari Internacional (FMI), el Banc Mundial (BM) i l'Organització Mundial de Comerç (OMC).



Aquesta és la tesi que vertebra un informe d'aquestes tres institucions a favor de la globalització econòmica i que van presentar ahir a Berlín la directora gerent de l'FMI, Christine Lagarde; el president del BM, Jim Yong Kim, i el director general de l'OMC, Roberto Azevedo. «No tothom s'ha beneficiat del comerç», va reconèixer Lagarde, després de defensar els beneficis en àmbit agregat de l'intercanvi transfronterer de béns i serveis. Kim, per la seva banda, va indicar que «el dolor és real» i va defensar que, «amb les polítiques correctes», el comerç «podria ajudar la gent que ha quedat enrere».



El document parla del moment «crític» del comerç internacional per l'«impacte negatiu» que ha tingut en termes d'ocupació en determinats grups i comunitats, com reflecteix l'auge de les polítiques proteccionistes i el creixent recel als acords de lliure comerç a escala global. «El comerç està deixant enrere massa individus i comunitats, especialment en les economies avançades», assegura el text, titulat Fer del comerç un motor de creixement per a tots: en defensa del comerç i de les polítiques per facilitar l'adaptació.



L'informe apunta «recents evidències sobre els efectes de la competència via importacions en les ocupacions manufactureres de certes àrees d'Europa i els Estats Units», cosa que «demostra la duresa que poden tenir aquestes conseqüències» si no s'articulen de forma simultània polítiques pal·liatives .