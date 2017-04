L'assegurança abonarà els 9,5 milions de fiança que reclama el jutge pel cas CX

El Jutjat d'Instrucció 30 de Barcelona va dictar aquest dilluns l'obertura del judici oral contra les 41 persones que van formar part del consell d'administració de Catalunya Caixa (CX) quan es van aprovar els increments de sou dels directius, en un moment de crisi de l'entitat bancària. Entre les 41 persones que es jutjaran, hi ha onze membres de la Catalunya Central, representants de Caixa Manresa al consell. El jutge va ordenar ahir que tots 41 paguin conjuntament una fiança de 9,5 milions d'euros, per la qual cosa la part que correspondria als consellers bagencs seria de més de 2 milions. Es preveu que els diners siguin assumits provisionalment per la companyia asseguradora de CX, en espera que es dicti la sentència.

Així ho va explicar ahir l'advocat manresà Benjamí Garcia, que defensa la majoria dels bagencs que formaven part del consell d'administració (però no l'exdirector general de CX, el també bagenc Adolf Todó). Segons Garcia, els acusats només hauran de fer front al pagament dels diners si acaben condemnats, en la quantitat que estableixi la sentència.

D'altra banda, el bagenc Todó, un dels beneficiaris de l'increment dels sous, a banda de fer front a la fiança conjunta de 9,5 milions, haurà de fer front a una fiança de 808.000 euros.

L'advocat Garcia va qualificar de «desproporcionada» la petició de 9,5 milions d'euros de fiança i va criticar que englobi per igual els 41 acusats, malgrat que no tots 41 tenen la mateixa petició de pena per part de la fiscalia, ni, per tant, la mateixa suposada responsabilitat penal. En tot cas, Garcia es va mostrar molt segur que els onze representants de Caixa Manresa acabaran absolts. «No estic gens d'acord amb l'acusació del ministeri fiscal. Estic fermament convençut que els meus clients no poden ser condemnats, i que no ho seran», va assegurar Garcia.

En concret, en la resolució d'obertura del judici oral, feta pública ahir, el jutge obliga el total de 41 acusats a pagar conjuntament una fiança de 7 milions d'euros en favor de Catalunya Caixa (o al seu successor empresarial) i de 2,5 milions d'euros al Fons de Restauració Ordenada Bancària, en previsió de les possibles responsabilitats civils que dicti la sentència.

Els onze consellers acusats de la Catalunya Central són els exalcaldes Josep Camprubí (Manresa), Francesc Iglesias (Sant Joan) i Maria Antònia Trullàs (Calaf); l'alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno; l'expresident de Caixa Manresa i de CX, Manel Rosell; el doctor Lluís Guerrero; l'advocat Josep Maria Badia; l'expresident de Mútua Manresana Ramon Llanas; el moianès Josep Catot; el calafí Joaquim Palà, i la santjoanenca Laura Vives. Alguns d'ells van ser consultats ahir per aquest diari perquè fessin una valoració sobre la petició de fiança, però cap d'ells no va voler fer declaracions.

La fiscalia Anticorrupció demana quatre anys de presó per a Todó; per a l'expresident de Catalunya Caixa, Narcís Serra, i per a quinze consellers més, entre els quals, Francesc Iglesias. La resta de consellers s'enfronten a una petició de dos anys. El judici es farà a l'Audiència de Barcelona.