Les telecomunicacions i internet segueixen liderant les queixes dels consumidors

La directora de l'Agència Catalana de Consum, Montserrat Ribera, ha presentat aquest dimarts el balanç d'actuacions del 2016 en defensa dels drets dels consumidors a la Catalunya Central. A les comarques centrals es van presentar 1.905 reclamacions l'any passat, prop d'un 3% menys que el 2015.

Ribera ha destacat que gairebé la meitat de les reclamacions es resolen per la via de la mediació i això, segons ha dit, s'explica perquè cada cop hi ha més empreses adherides a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC). Tot i que aquesta tendència no correspon a la Catalunya Central, on el total d'adhesions a la JACC es redueix en un 19,30%. El 33,4% de les reclamacions es van fer a empreses de telecomunicacions i internet. Endesa, Telefònica, Orange, Gas Natural i Vodafone són les que lideren el rànquing i superen el centenar de reclamacions.