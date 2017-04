Les transaccions immobiliàries s'incrementenel 8,7% a Catalunya durant el mes de febrer

La compravenda d'habitatges va créixer el 8,7 % a Catalunya durant el febrer respecte al mateix mes de l'any passat, fins als 6.062, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta del millor mes de febrer des del 2011, quan aleshores es van produir 6.489 transaccions. Respecte del mes passat, però, s'ha registrat un descens del 10,2 % Del total, 781 eren habitatges nous, el 2 % menys que el febrer del 2016, mentre que la resta eren de segona mà, 5.281 (+10,5 %). D'altra banda, pel que fa al seu règim, 5.352 eren lliures, fet que suposa el 8,7% més, mentre que la resta, 710, eren protegits (+8,6%). A la resta de l'Estat, la compravenda d'habitatges es va incrementar l'1,2%, fins a les 35.610, respecte al febrer del 2016, però va caure el 7,4% respecte al gener.



Per demarcacions, a Barcelona es van concretar 4.239 operacions, un increment del 13,1% respecte al febrer del 2016. D'aquestes, 3.653 eren habitatges lliures i 586 protegits, mentre que 506 eren nous i 3.733 de segona mà, el 16% més que el mateix mes del 2016. També va registrar un augment destacat el nombre d'operacions a la demarcació de Tarragona, amb el 23,3% més que el febrer de l'any passat. Per contra, a les comarques de Girona es va registrar un descens del 14,5% el febrer, fins a les 817. Per últim, a les comarques de Lleida, la compravenda es va mantenir, pràcticament, amb un descens de l'1,1%.