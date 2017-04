Els visitants de l'ExpoBages podran fer de diables de Xàldiga amb foc real

L'Expobages Ascensió 2017, que se celebra a Manresa del 19 al 21 del proper mes de maig, oferirà als visitants l'oportunitat d'experimentar la sensació de convertir-se per uns minuts en un diable com els que poblen carrers i places per les festes més significatives del país.



La iniciativa serà possible gràcies a Diables de Xàldiga, que tant dissabte a la tarda com diumenge al matí ocuparan la plaça del Puigmercadal amb la intenció de promocionar la cultura popular.



Qualsevol visitant, gran o petit, podrà fer de diable i saltar sota el foc de les carretilles, que són els petards que es col·loquen en un extrem d'una maça i que, una vegada encesos, generen un efecte de paraigua d'espurnes. El preu per participar-hi serà simbòlic, d'un euro per carretilla. Els atrevits hauran de portar la roba adequada per a l'activitat i, en el cas que no sigui així, els mateixos components de Xàldiga els proporcionaran una bata de diable.