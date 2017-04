El 31,2% dels empresaris es mostra optimista per l'evolució de l'economia

El 31,3% dels empresaris catalans es mostren optimistes de cara a la bona marxa dels negocis de les seves empreses en el segon trimestre d'aquest any, segons l'indicador de confiança empresarial que publica l'Institut d'Estadística espanyol. És el percentatge d'empresaris optimistes més alt que es registra en el conjunt de l'estat espanyol. El segon més optimista és les Illes Balears amb un indicador del 29,9%. Per sectors, al conjunt de l'estat els empresaris del sector del transport i l'hostaleria són els més optimistes davant el trimestre que acaba de començar amb un percentatge del 28,9% seguit dels empresaris industrials amb el 26,3%. L'optimisme dels empresaris és superior a les pimes, per sobre de les grans empreses. Així, les empreses entre 50 i 199 empleats són les que es mostren més optimistes de cara als resultats de facturació del segon trimestre amb el 28,9% de respostes positives, seguit de les empreses de més de 1.000 empleats.