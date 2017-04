L'endeutament públic espanyolno baixarà al 60% fins al 2037

La ràtio d'endeutament públic per al conjunt de les administracions públiques espanyoles es va situar a finals del 2016 en el 99,4% del PIB, quatre dècimes menys que l'exercici anterior i un percentatge que compleix amb el compromís adquirit pel govern espanyol, segons l'Observatori del Deute Públic que elabora l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef). Tot i això, l'Airef subratlla que en termes nominals, tenint en compte la inflació, l'endeutament del 2016 va suposar un nou rècord històric pels comptes espanyols.



L'Airef assegura que al ritme actual, el sector públic no arribarà a complir amb l'objectiu europeu del 60% del PIB en termes d'endeutament fins al 2037. En relació amb l'endeutament per autonomies, l'Airef assegura que per pagar l'endeutament de Catalunya cada català hauria de treballar 129 dies.