L'ICF i el BEI finançaran les empreses catalanes amb 300 milions

El Banc Europeu d'Inversions (BEI) i l'Institut Català de Finances (ICF) aportaran 300 milions d'euros per finançar petites i mitjanes empreses catalanes. El BEI ha concedit un préstec de 150 milions d'euros a l'ICF per finançar les pimes catalanes i l'ICF hi aportarà 150 milions d'euros més. El préstec oferirà «finançament en condicions favorables d'interès i a llarg termini», segons ha informat l'ICF. Va detallar que els recursos serviran per «donar suport a les activitats de recerca i desenvolupament d'aquestes empreses, a la seva internacionalització, a l'augment de les exportacions o a millorar la productivitat».