Mercadona fa compres per un valor de 3.450 milions a proveïdors catalans

Mercadona va realitzar l'any passat compres a proveïdors de Catalunya per un valor de 3.450 milions d'euros i va crear-hi 476 llocs de treball.



En un comunicat remès ahir, la cadena de supermercats va fer balanç de la seva activitat del 2016, quan va obrir un total de cinc nous establiments a Catalunya.



Mercadona disposa ja de 256 botigues a Catalunya i té una plantilla d'11.726 persones. En els últims cinc anys la firma ha contractat unes 2.500 persones en aquesta comunitat.



El grup destaca que els seus treballadors tenen salaris per sobre de la mitjana del sector, ja que perceben 1.449 euros nets al mes (més dues primes per objectius) al portar quatre anys en plantilla, i precisa que els treballadors de Mercadona a Catalunya s'han repartit un total de 44,5 milions d'euros en concepte de prima per objectius.



D'altra banda, Mercadona ha destacat el seu suport al teixit productiu català amb aquest volum de compres a proveïdors catalans o amb seu a Catalunya per valor de 3.450 milions d'euros.



Mercadona té relació comercial amb unes 1.850 petites i mitjanes empreses catalanes i té 15 interproveïdors catalans (fabricants de les marques blanques Hacendado, Bosque Verde, Deliplus i Compy), per la qual cosa el grup dóna feina a Catalunya, de forma directa o indirecta, a unes 51.500 persones.



El 2016, la inversió generada per l'activitat de la companyia a Catalunya ha ascendit a 134,5 milions d'euros, dels quals 62,8 milions són inversions directes i 71,7 milions corresponen a la inversió realitzada pels fabricants interproveïdors. La quantia de 62,8 milions s'ha destinat principalment a l'obertura de noves botigues, a la reforma de supermercats per adaptar-los als estàndards de qualitat de l'empresa, i a la continuació de les obres d'un nou i innovador bloc logístic d'Abrera on s'han destinat 37 milions d'euros durant el 2016. Aquest tipus de magatzem intel·ligent, pioner en el sector, suposarà una inversió final de 300 milions d'euros, ocuparà una superfície construïda de més de 110.000 metres quadrats, i es preveu que estigui en ple funcionament al llarg del 2018. En les tasques de construcció i posada en marxa d'aquesta plataforma, hi participen 150 pimes que donen feina a 600 persones.