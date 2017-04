El comerç del Guimerà de Manresa sortirà al carrer el 22 d'abril

El proper dissabte 22 d'abril, amb motiu de la diada de Sant Jordi, que se celebrarà el diumenge 23, els comerços del carrer Guimerà instal·laran diverses parades a la via, on exposaran i vendran els seus productes. La vigília de Sant Jordi, totes les parades lluiran la senyera i, a més a més, estaran animades amb globus de Guimerà Comerç.



D'altra banda, i per posar èmfasi a aquesta iniciativa, als dos extrems del carrer Guimerà, tocant les places de Sant Domènec i de Crist Rei, s'hi instal·laran dues pancartes on lluirà el missatge «Enamora't per Sant Jordi. Guimerà Comerç».