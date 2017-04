DEIM organitzaun dinar-col·loqui amb l'enòlegJoan Soler

El col·lectiu de Dones Emprenedores i Innovadores de Manresa (DEIM) ha programat per al proper divendres 21 d'abril un nou dinar-col·loqui. Aquesta vegada inclourà la participació del president de la Denominació d'Origen de vins del Pla de Bages, Joan Soler, que, a més de presidir la DO, és enginyer tècnic agrícola i va ser director tècnic del grup Roqueta Origen entre els anys 1995 i 2009. Actualment, Soler és assessor en diversos projectes vitivinícoles i també té un celler a la DO Pla de Bages: Can Serra dels Exibis. A part, Soler també és fundador del projecte Irehom.



El dinar-col·loqui se celebrarà el proper 21 d'abril entre les 2 del migdia i les 4 de la tarda a l'Espai Rubiralta GastroArt, de la Muralla de Sant Domènec de Manresa. El preu per participar-hi és de 16 euros per a les associades a l'entitat, i de 19 euros per a tots aquells que no en siguin socis.