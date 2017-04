Com evitar les comissions bancàries

L'Oficina d'Informació al Consumidor del Consell Comarcal del Bages ha elaborat una llista amb una sèrie de recomanacions per tal d'evitar o de poder reduir el pagament de comissions a les entitats bancàries.



Les comissions bancàries són les quantitats que les entitats de crèdit cobren als seus clients en compensació pels seus serveis (per exemple, enviar una transferència, canviar divises, administrar un compte, donar-nos una targeta de crèdit, etc.).



Les entitats financeres també ens poden fer repercutir les despeses justificades que hagin de pagar a tercers per poder oferir-nos aquests serveis. Les comissions poden cobrar-se juntes, com un sol càrrec genèric (com en les tarifes planes) o de forma separada, és a dir, un càrrec individualitzat per cadascun dels serveis prestats per part de l'enittat.



La normativa espanyola dóna llibertat a les entitats financeres per fixar les comissions. No obstant això, cada entitat ha d'incloure-les en els contractes que subscrigui amb els seus clients, i també les ha de comunicar amb caràcter previ a la seva aplicació i ha d'informar sobre qualsevol modificació que es produeixi.



Tot i així, hi ha una sèrie de consells que poden ajudar a reduir les quantitats que es paguen per determinats serveis o fins i tot a suprimir-les del tot.