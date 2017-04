Els preus moderen la seva pujada el març fins al 2,5% a Catalunya

L'Índex de Preus al Consum (IPC) es va situar en el 2,5% a Catalunya el mes de març, dues dècimes per damunt del conjunt de l'estat espanyol, on va ser del 2,3%, i va moderar d'aquesta manera el seu creixement en relació amb els mesos passats.



Aquesta moderació s'ha produït gràcies al descens dels preus de l'electricitat i dels carburants. L'Institut Nacional d'Estadística (INE) va confirmar ahir la dada avançada a final del mes de març per a tot Espanya i la moderació de l'increment dels preus, davant de les pujades del 3% marcades els mesos de gener i de febrer.



A Catalunya, els preus no van créixer amb relació al mes de febrer en la taxa mensual, i van registrar un descens de vuit dècimes del començament d'any ençà fins a situar-se en el 2,5%, sis dècimes menys que el mes de febrer.



Amb la dada del mes de març passat, l'IPC del conjunt de l'estat espanyol encadena un total de set mesos marcats per una tendència positiva.



El mes de març passat, la moderació dels preus va ser conseqüència, principalment, del comportament a la baixa del preu de l'habitatge (que va pujar el 3,7%) i també del preu del transport (que havia experimentat un increment del 6,9%), per la caiguda que va experimentar el preu dels carburants.



En el conjunt de l'estat espanyol, els dos components que més influència van tenir en l'evolució ascendent dels preus van ser també el sector del transport -que va experimentar una alça del 6,5%, xifra que és dos punts més baixa que el mes de febrer passat- i l'habitatge, que va moderar la seva pujada un punt i mig fins al 4,3% per la baixada del cost del preu de l'electricitat per als consumidors, que al llarg dels dos primers mesos d'aquest any va assolir uns nivells rècord.



També va influir en la moderació de l'índex de preus al consum el grup d'oci i cultura, amb una baixada del 0,3%, i el preu dels aliments i de les begudes no alcohòliques, que van experimentar una alça de l'1,4%, dada que suposa un creixement de tres dècimes menys que l'experimentat durant el mes anterior, principalment pel descens dels llegums i hortalisses fresques.



Una vegada eliminats els elements més volàtils del cistell del mercat, que són l'energia i els aliments frescos, la inflació subjacent va registrar un increment interanual del 0,9%. Aquesta xifra és una dècima inferior a la registrada el mes passat i se situa en 1,4 punts per sota de l'IPC general.



L'índex de preus de consum harmonitzat (IPCH) -que mesura l'evolució dels preus amb el mateix mètode en tots els països que formen part de la zona de l'euro- es va situar en el 2,1% interanual, un increment que és nou dècimes inferior a la dada que es va registrar el mes anterior.