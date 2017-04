Milar obrirà una botiga de més de 300 m2 al carrer Guimerà de Manresa

La cadena d'electrodomèstics Milar obrirà un establiment al car-rer de Guimerà de Manresa. La nova botiga serà ubicada a la cantonada entre el carrer de Guimerà i la sortida de l'aparcament del Saclosa, al local on hi havia hagut una oficina de La Caixa.



En aquests moments ja s'estan portant a terme les obres d'adequació del local i, segons explica el seu propietari, Jordi Martínez, la intenció és obrir durant aquest mes, encara que tot depèn de quan finalitzin les obres.



L'obertura crearà entre cinc i sis llocs de treball, explica Martínez. També concreta que el nou Milar Manresa «serà una botiga molt moderna», on es podran trobar «les primeres marques d'electrodomèstics i també de noves tecnologies com mòbils i productes d'informàtica». També afirma que «en tots els productes estarem a l'última i amb les principals novetats del mercat». En aquest sentit assegura que «fem una tria molt acurada dels productes que oferim als nostres clients».



També oferirà serveis de «valor afegit», com són per exemple un equip d'instal·ladors, diu Martínez.



Aquesta estrena representarà el retorn de la marca Milar a Manresa. Tot i això, Martínez aclareix que no tenen cap vinculació amb Ràdio Castell, que és l'empresa que fins al 2006 portava la marca de la cadena Milar a Manresa i que era ubicada a l'altre extrem del carrer de Guimerà, gairebé a tocar amb la Muralla del Carme. La instal·lació de la nova botiga d'electrodomèstics al mateix carrer de Guimerà, afirma Martínez, respon a la voluntat de l'empresa d'apostar «per un model de ciutat i de comerç de proximitat al centre urbà».



L'establiment obrirà sota la marca Milar Manresa, encara que l'empresa, amb més de 45 anys d'història, ja té dues botigues a l'Anoia: una al centre d'Igualada i una altra a Vilanova del Camí, també vinculats a la cadena Milar.



També forma part del grup familiar la botiga Lowing, al carrer Gaudí de Manresa. Martínez, de la segona generació familiar que és al capdavant de la firma, però, remarca que es tracta de dos conceptes d'establiment «totalment diferents». Així, remarca que Milar Manresa «serà una botiga moderna però que segueix el concepte més tradicional d'un establiment d'electrodomèstics».



Entre tots els establiments del grup sumen una trentena de treballadors, als quals caldrà afegir els que s'incorporin a la nova botiga manresana.