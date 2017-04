La temporalitat afecta el 50 % dels joves que treballen a Barcelona

Un estudi sobre la contractació temporal de l'Ajuntament de Barcelona assenyala que la temporalitat és del 50% entre els joves i afecta més les dones, el 23,6%, segons informa el consistori.



L'informe apunta que, a final del 2015, el 77,2% dels assalariats residents a la capital catalana tenia contracte indefinit i el 22,8% temporal, i constata que, entre el 2010 i el 2015, la temporalitat va créixer el 10%.



«El treball assalariat a Barcelona. Informe sobre Barcelona 2015» és el títol del document que radiografia les condicions del treball temporal a partir de la Mostra Contínua de Vides Laborals, que ofereix dades que permeten analitzar la vida laboral de 21.000 persones residents a Barcelona el 2015. No obstant això, el consistori va advertir ahir que aquestes dades no permeten detectar situacions de precarietat o altres de més greus, com la feina no declarada.



L'estudi, que analitza el nombre de dies treballats i la durada dels contractes durant el 2015, constata que a final d'aquest any hi havia 536.000 assalariats residents a Barcelona, dels quals el 77,2% tenien contracte indefinit (el 3,2% menys que el 2010) i el 22,8%, temporal (el 10% més que el 2010).



El percentatge d'assalariats temporals era més gran entre les dones (el 23,6%), que entre homes (21,9%), mentre que l'any 2010 el percentatge de temporalitat era el mateix en els dos sexes, el 20%.



A més, la temporalitat afecta molt més els joves. En aquest sentit, l'estudi indica que «es pot assumir» que fins als 24 anys aquesta temporalitat és «voluntària» per compaginar feina i estudis.