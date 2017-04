Les cases rurals de la Catalunya Central freguen el ple per Setmana Santa

El turisme rural de la Catalunya Central ha fregat el complet aquesta Setmana Santa. Així doncs, les comarques que concentren un índex més alt d'establiments d'aquestes característiques, com són el Berguedà, el Solsonès i l'Alta Anoia, han fet un balanç molt positiu de l'ocupació, sobretot des de Dijous Sant fins Dilluns de Pasqua. El president de l'Associació de Turisme Rural del Berguedà, Jordi Pellicer, ha expressat que la Setmana Santa "acostuma a ser una època molt bona" i creu que el bon temps "ens ha beneficiat a tots, tant a la costa com a l'interior". Des de les cases de turisme rural de l'Alta Anoia constaten que enguany les reserves s'han fet amb més antelació, sobretot per llogar les cases senceres. El perfil majoritari dels turistes han estat famílies i grups d'amics de l'àrea metropolitana de Barcelona que buscaven la tranquil·litat i el contacte amb la natura.

Les cases de turisme rural de les comarques centrals fan un balanç molt satisfactori d'aquesta Setmana Santa, sobretot dels dies festius, ja que han registrat ocupacions que van del 90% al 100%. Amb tot, durant els dies laborables les reserves han estat més baixes. Des de l'Associació de Turisme Rural del Berguedà, el seu president, Jordi Pellicer, ha constatat que "seguint la tònica dels altres anys, des de Dijous Sant fins Dilluns de Pasqua ens hem situat al 95% d'ocupació, ja que la Setmana Santa acostuma a ser molt bona". En canvi, ha dit, "la resta de la setmana ha sigut fluixeta".

Unes dades similars s'han registrat al Solsonès, on la majoria d'establiments de turisme rural han fregat el complet. Segons Joan Vendrell, de l'Associació de Turisme Rural del Solsonès, "la sensació és que les reserves s'han animat una mica més que l'any passat i s'ha observat més volum de gent".

Pel que fa a l'Alta Anoia, les cases de turisme rural també han pogut omplir durant els dies forts de Setmana Santa i des del sector observen que "tothom està més animat". Així ho ha explicat Ramon Bosch, president de l'Associació per al Desenvolupament de l'Alta Anoia, qui també ha relatat que "aquest any les reserves s'han fet amb bastanta antelació, sobretot per aquella gent que ha llogat una casa sencera". Bosch ha explicat que els clients ja han començat a fer les reserves per als mesos de juny i juliol i confien que, després de la Setmana Santa, "ja s'engeguin les reserves per a l'agost".

Tot i que hi havia el neguit que el bon temps i el fet que la Setmana Santa hagi caigut més tard podria perjudicar el turisme d'interior, des del sector de turisme rural de les comarques centrals neguen que hagi estat així. "Ens beneficia a tots que faci bon temps", ha assegurat el berguedà Jordi Pellicer, qui considera que "és evident que com més entrada la primavera la gent opta més per la platja, però per Setmana Santa tothom té ganes de sortir i la gent es reparteix molt i l'opció del turisme rural sempre la tenen entre les primeres". També ho creuen des del Solsonès, i és que Joan Vendrell creu que el bon temps "anima la gent a sortir a tot arreu, també a l'interior".

El perfil de turista que opta pel turisme rural de la Catalunya Central durant la Setmana Santa són principalment famílies i grups d'amics de Barcelona i l'àrea metropolitana que busquen el contacte amb la natura i la tranquil·litat, a més d'unes cases amb bones instal·lacions.



Festes, fires i turisme religiós: tres reclams

El turisme religiós i les festes i fires que s'han celebrat aquesta Setmana Santa han estat un dels principals reclams per als turistes que han visitat el Bages. Així doncs, el Monestir de Montserrat ha estat un dels grams reclams i tant l'hostatgeria com l'hotel Abat Cisneros han superat el 90% d'ocupació. Al Bages, les caramelles de Súria –una de les més nombrosos del país- també han atret centenars de persones a la població.