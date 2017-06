Edificació i salut

Quan pensem en professionals lligats a la salut immediatament ens vénen al cap metges, infermers/es, terapeutes, nutricionistes, i fins i tot els tan de moda entrenadors personals. Difícilment, però, associem arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers industrials i enginyers tècnics industrials com a tècnics bàsics en la salut directa de les persones.

La salut és un concepte molt transversal i en el qual conflueixen moltes variables. Des del principi bàsic del "mens sana in corpore sano" passant per les més sofisticades teràpies, tendències nutricionals i pràctiques diverses de ioga i meditació transcendental, tot conflueix per aconseguir aquest equilibri que anomenem salut. No tothom, però, és conscient que els llocs on vivim i realitzem les nostres activitats tenen un pes importantíssim en la nostra salut.

En el cas del treball, unes condicions tèrmiques i lumíniques inadequades ens poden portar a un baix rendiment, i a patologies futures. En el cas dels edificis d´oficines, amb força càrrega electromagnètica derivada dels equips informàtics, i l´electricitat estàtica acumulada en alguns materials, juntament amb un baix grau d´humitat, es pot desencadenar la famosa lipoatròfia muscular, que consisteix en pèrdua de teixit adipós en forma d´anell, normalment a les extremitats inferiors. Són alguns dels símptomes del que anomenem "edifici malalt", que requereix actualitzar les instal·lacions de clima i renovació d´aire, així com el control de la humitat i la descàrrega de l´energia estàtica.

En el cas dels habitatges, no cal dir que un mal aïllament de les parets i sostres, així com filtracions d´aire i humitats per condensació, poden malmetre seriosament la salut de les persones que hi viuen. Posar-se en mans d´un bon tècnic competent és la millor manera per corregir aquestes situacions.

Tanmateix aquestes millores són difícils d´encarar sense una actuació conjunta de tots els propietaris o llogaters de l´edifici que garanteixin una intervenció integral de rehabilitació que optimitzi aquestes intervencions, ja que a les millores de les façanes, tancaments, finestres i cobertes per a l´augment de l´eficiència energètica i del confort dels habitatges, cal afegir-hi els temes d´accessibilitat, que en una societat amb un grau elevat, i en constant augment, de persones grans, és un tema cabdal.

El fet que una persona gran pugui mantenir la seva autonomia funcional al seu habitatge de sempre, fent les reformes necessàries per adaptar-lo a les seves necessitats de mobilitat (banys i cuines adaptades, passamans de seguretat als passadissos, etc.), és un tema de salut de primer ordre per a la nostra societat. Tanmateix, que les persones grans puguin accedir al carrer (instal·lació d´ascensors en cases antigues) per fer vida normal i socialitzar-se fent activitats amb la resta de veïns del barri, en lloc de ser reclusos dels seus habitatges, també són aspectes de salut prioritaris.

La Intercol·legial Tècnica del Bages, a través dels professionals dels quatre col·legis que la componen, l´ajudaran a fer la seva vida més fàcil, activa i saludable.