Errors estúpids que impedeixen que estalviïs

Pel que fa als diners, a la majoria de la gent l'eduquen fent un especial èmfasi en l'estalvi. Ser previngut i previsor serà el que ajudi al jove adult a aconseguir una racó abans la seva independència econòmica, o aquest petit capital que li permeti accedir a un crèdit per comprar-se l'anhelat primer cotxe o iniciar-se en els negocis com a autònom.

La cultura del 'low-cost', que en aquest món neocapitalista està tan en voga, incideix directament en la idea positiva de l'estalvi: ja no mola més el que més gasta, sinó el que aconsegueix accedir al servei que estava buscant al preu més competitiu possible.

I no obstant això, tot i la cultura estalviadora dominant, n'hi ha que tenint una base d'ingressos relativament còmoda troben serioses dificultats per salvar una part del sou de la voràgine del consum. Sens dubte, l'humà es crea les seves pròpies necessitats i de vegades és dificultós discernir què és el fonamental del que és accessori i prescindible.

Les quatre següents són les despeses formiga més comuns, que hauriem d'evitar per aconseguir estalviar en major quantitat:



1. Menjar fora



Menjar fora de casa, si. Però, per sistema? No. Ningú es vol perdre les reunions familiars o amistoses, i no cal prescindir-ne si no es vol. Però els dies de treball, o d'excursió a la platja, per exemple, preparar el menjar a casa abans de marxar suposa un grandíssim estalvi, major del que podria pensar-se.



2. Transport



El mal temps unes vegades, l'anar just de temps en unes altres, o la comoditat de viatjar per compte propi en el gruix de les ocasions, fan que es recorri al cotxe més del que caldria. A part de l'impacte ambiental, que també és important, l'ús abusiu del transport particular genera una gran despesa en els comptes de la llar. L'alt preu del combustible, sumat als costos de manteniment, els impostos de circulació, la taxa de l'assegurança i els parquímetres, converteixen el cotxe en un embornal pel qual es van els diners contínuament.

La solució: tirar més de transport públic i recuperar la bicicleta com a mitjà de transport ecològic, econòmic i saludable. També és bona idea, si es presta l'ocasió, fer un grup de cotxe compartit amb els companys de treball que visquin a la mateixa zona de la ciutat. Una setmana treu el cotxe no, una altra setmana l'altre. Tots estalviaran diners i es faran més amè el viatge matiner a treballar.



3. Petits despeses i compres impulsives



Un cafè al bar al matí per espavilar; una revista abans de pujar al bus per entretenir-se en el viatge; aquella samarreta tan xula que no necessitaves, però que no et vas resistir a comprar quan la vas veure a l'aparador perquè estava molt bé de preu; un refresc després perquè feia molta calor -encara uns metres més enllà hi havia la font amb una aigua fresquíssima i més sana-; la tassa amb forma de personatge de pel·lícula que està tan de moda i has trobat a internet, tot i que no n'entren més al prestatge de la cuina.

Són uns simples exemples per il·lustrar la quantitat de despeses en minúcies que dia rere dia es van acumulant en el llibre de despeses evitables. Individualment, suposen un, dos, tres euros, uns pocs cèntims de vegades; però sumant-los tots, el compte creix.

Un exercici pràctic que pot anar bé per conscienciar del voluminós que pot arribar a ser el compte de gastos és començar a prendre nota de totes les despeses d'aquest tipus que es facin al llarg del dia en un quadern. És molt probable que caiguis en que, retallant aquestes compres, guardaràs uns diners molt interessants.