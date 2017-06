El 3er Congrés d'Economia de Catalunya debatrà sobre el nou paradigma econòmic

El Col·legi d'Economistes de Catalunya ha presentat aquest dimecres el 3er Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya, que debatrà sobre un nou paradigma de societat i economia. Amb el lema «Cap a un model eficient i equitatiu» plantejat com un procés participatiu i obert a tothom, el congrés té com a objectiu pilotar un debat sobre la transformació «disruptiva» que viurà la base econòmica catalana en el context d'una nova època.

El degà del Col·legi d'Economistes i president del Comitè Organitzador del Congrés, Joan B. Casas, assegura que «una societat no equitativa crea desequilibris i a mitjà termini és ineficient». El congrés culminarà el 17 de maig del 2018 al Palau de Congressos de Barcelona on es presentaran les conclusions dels 13 eixos d'estudi que s'aniran preparant durant aquest període.

L'objectiu de la iniciativa, coincidint amb el 30è aniversari de la celebració del darrer Congrés d'Economia de Catalunya, és debatre com han d'afrontar l'economia i les empreses catalanes el seu futur a partir de les seves potencialitats i dels condicionants interns i externs considerant el binomi macro i microeconòmic.

Casas explica que «volem analitzar un model econòmic basat en l'eficiència i també en l'equitat i la lluita contra les desigualtats» ja que, segons va apuntar, «una societat no equitativa genera desequilibris que a mitjà termini provoquen ineficiències i manques de competitivitat». El degà argumenta que l'etapa d'instauració i incorporació al mercat comunitari ha estat «superada» i que ara es planteja una «transformació disruptiva de la base econòmica on emergeix una nova època no de continuació sinó de nou paradigma».

El congrés es configurarà amb un seguit de convocatòries durant un any al voltant de 13 eixos de treball que preveuen la globalitat de l'estudi de l'economia en els àmbits macro i micro, així com el sector públic i l'estat del benestar. Els temes seran les noves tecnologies, la desigualtat, la indústria 4.0, la balança comercial, la formació contínua, les pensions, la innovació, els mercats de capitals, les infraestructures, el medi ambient, la professió d'economista en el futur i la digitalització i la intel·ligència artificial.

Cada eix estarà presidit per un expert que comptarà amb un equip de treball que canalitzarà les diverses comunicacions que es facin per part de professionals de diversos llocs del món. Alhora l'estructura organitzativa del congrés comptarà amb tres comitès: el d'honor format per autoritats polítiques i acadèmiques; el científic, que comptarà amb una trentena de persones de l'àmbit universitari, i el d'empresa, amb una quarantena de representants de diverses empreses.