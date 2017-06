El Govern eleva 2 dècimes,fins al 2,9%, el creixementde Catalunya aquest 2017

El Govern de la Generalitat ha revisat a l'alça les previsions macroeconòmiques per al 2017. Així, preveu que l'economia catalana creixi un 2,9%, dues dècimes per sobre del que va preveure el mateix executiu quan va presentar els pressupostos al novembre. En termes absoluts, el PIB del 2017 assolirà un valor total de 233.782 milions d'euros, 10.000 milions més que el 2016.

Aquest nou marc macroeconòmic dóna continuïtat al cicle expansiu que l'economia catalana va iniciar el 2104, tal com ha exposat el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda en un comunicat. De cara al 2018, el pronòstic és que el PIB català pugi el 2,6% i superi els 244.000 milions.

L'executiu català també ha millorat la previsió de la taxa d'atur. Mentre que al novembre preveia acabar aquest any amb un 14,4% d'aturats, ara el Govern preveu que la taxa sigui d'un 13,5% per al 2017 i d'un 11,6% per al 2018.

La demanda interna continuarà sent el principal factor de creixement de l'economia catalana, acompanyada per una aportació positiva de la demanda exterior. Així, s'espera que aquest 2017 un 82,7% del creixement vingui de la mà de la demanda interna, mentre que el 17,3% restant l'aportarà la demanda exterior.

Pel que fa a la demanda interna, el consum de les llars i les inversions seguiran sent els principals factors de creixement aquest any. Per al 2018, es preveu que la demanda exterior guanyi pes, amb una contribució del 19,2% del creixement, davant del 80,8% de la demanda interna.

Si es confirma la xifra de creixement del 2,9% per al 2017, això suposarà que l'economia catalana haurà crescut sis dècimes per sota del 3,5% registrat el 2016. El pronòstic per al 2018 també és inferior al del 2017, del 2,6%.

D'altra banda, tal com ha succeït en els darrers anys, l'evolució positiva de l'economia comportarà una millora de la situació del mercat de treball, tal com informa el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. L'ocupació, valorada en termes equivalents a temps complet, creixerà un 2,6% el 2017 i un 2,4% el 2018, amb 80.300 nous llocs de treball creats el 2017 i 76.000 el 2018.

Una situació «robusta»

La patronal Foment del Treball considera que la recuperació econòmica «ha vingut per quedar-se» i que el «robust2 creixement que està experimentant l'economia espanyola i la catalana es mantindrà durant «una llarga temporada». Aquest 2017 serà el cinquè any de creixement continuat en el conjunt d'Europa i res fa pensar que aquesta tendència positiva es trencarà, ni tan sols, en el cas de Catalunya, per la tensió derivada del debat sobiranista. Encara que Foment no preveu un «conflicte greu» per aquesta qüestió, demana als governs espanyol i català que «arreglin els problemes», que «dialoguin, negociïn i pactin», ja que l'estabilitat i la previsibilitat són elements clau en la inversió productiva i el creixement econòmic.