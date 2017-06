El Parlament demanarà un pacte pel Cogulló

El ple del Parlament de Catalunya votarà demà al migdia una proposta de resolució, que han consensuat tots els partits menys la CUP, que insta el Govern a fer accions per garantir la continuïtat de la mineria a Sallent. La votació arribarà quinze dies abans que s'esgoti el termini legal per deixar d'abocar al Cogulló, fet que, en cas de no trobar-hi una alternativa, obligaria a reduir la producció i, previsiblement, el nombre de llocs de treball.

La proposta de resolució que es debatrà inusualment al ple (i no en comissió, com és habitual en aquest procediment) l'ha motivat la plataforma de suport a la mineria Promineria, que va entrar el 25 de maig passat un document al registre del Parlament adreçat a tots els grups parlamentaris per menar el Govern a actuar en favor de la continuïtat de l'activitat a Sallent. Promineria demanava als grups que instessin el Govern a donar suport a «les mesures transitòries necessàries que promou la indústria minera consensuades amb el territori per garantir els llocs de treball actuals i possibilitar un tancament endreçat de l'activitat a Sallent i el seu trasllat a Súria», entre d'altres, com la constitució d'una comissió de seguiment, integrada pel Govern i l'Ajuntament de Sallent, per vetllar pel compliment del pla alternatiu que ha de proposar ICL per mantenir l'activitat.

A començament de juny, Promineria es va reunir amb tots els grups, que van garantir a l'associació que hi hauria consens parlamentari sobre la qüestió. Tots, menys la CUP, «que ens van dir que hi rumiarien», explicava ahir Esteve Pintó, president de Promineria.

La plataforma, impulsada per diverses empreses subcontractades a la mina, com Montajes Rus, Catalana de Perforacions, Himesa i Soldeber, i a la qual donen suport patronals, sindicats, col·legis professionals, universitats i altres associacions, considera que si Govern i ICL no han arribat a un acord per negociar una nova data límit per aturar els abocaments es deu a «la voluntat política» de la Generalitat, segons explicava ahir Mercè Torras, assessora jurídica de Promineria. «El Govern ha de fer el primer pas», assegura Torras, per a qui «es podria haver acordat un nou pacte entre Govern i ICL, sense perjudici que, com qualsevol altre acte administratiu, sigui recurrible judicialment». «Però cadascú juga la seva estratègia i les seves cartes», concloïa Torras.