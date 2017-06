Facua denuncia la puja de preus de telefonia per la fi del 'roaming'

Facua ha denunciat que les empreses de telefonia fa mesos que incrementen els preus dels seus serveis per compensar la fi del roaming a partir d'avui. L'associació critica que molts d'aquests augments s'estan produint saltant-se la legislació de defensa dels consumidors davant de «l'absoluta passivitat de les autoritats competents» i que es repeteix la situació de fa deu anys quan les companyies van incrementar les seves tarifes pel descens dels ingressos que els suposava l'eliminació de l'arrodoniment «fraudulent» quan cobraven el primer minut complet de les trucades encara que duressin menys. Facua ha observat augment de les tarifes en els establiments de trucades, les connexions a Internet mòbil i les seves ofertes dels paquets de veu, dades, telefonia fixa i mòbil.

Ja fa dies, la CE va avisar els Estats membres que vigilaria qualsevol tendència a incrementar els preus de cada país en els serveis de telefonia mòbil després de l'abolició dels sobrecostos per utilitzar el mòbil en itinerància. «El cert és que a Espanya les pujades ja fa bastant temps que es produeixen davant dels nassos dels responsables de la CE i de les autoritats nacionals i autonòmiques», s'ha queixat.

Per tot això, Facua reclama mesures a les autoritats competents ja que amb aquesta política creuen que les telecos no només compensaran el descens dels ingressos per roaming sinó que veuran reportats com un «augment en els seus marges de beneficis».