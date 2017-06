El Parlament aprova una resolució a favor de la mina de Sallent

El ple del Parlament de Catalunya ha aprovat aquest migdia la proposta de resolució presentada per tots els grups polítics excepte la CUP de suport al pla presentat per ICL per aconseguir una moratòria per continuar abocant al Cogulló de manera temporal més enllà del termini legal del 30 de juny. La proposta s'ha aprovat per 124 vots a favor i 10 en contra, els de la CUP.



En un hemicicle amb presència de representants dels treballadors, els ajuntaments de Súria i Sallent i la plataforma Promineria, els grups parlamentaris han disposat de cinc minuts cadascun per defensar el seu posicionament respecte de la proposta conjunta. Han intervingut Antonio Espinosa (Ciutadans), Jordi Terrades (PSC), Hortènsia Grau (Catalunya Sí que Es Pot), María José García Cuevas (PP) i, per Junts pel Sí, s'han repartit el temps del torn els diputats bagencs Adriana Delgado (ERC) i David Bonvehí (PDeCAT). Per part de la CUP ha donat la rèplica la diputada sallentina Anna Gabriel, que ha defensat amb vehemència el seu no a la votació.



Tots els grups, que han aplaudit la presència dels representants de la mineria a l'hemicicle, han defensat la necessitat de garantir la continuïtat de l'activitat minera a Sallent, però alhora de preservar les condicions mediambientals de l'explotació. Tots han coincidit en la rellevància estratègica de la mineria al territori i de la seva transcendència quant a l'impacte en llocs de treball i en creació de riquesa local.



PSC, PPC i Catalunya Sí que es Pot (i Ciutadans amb molta menys mesura) han estat crítics amb l'actuació de l'empresa, que no ha arribat a temps al 30 de juny amb els deures de la rampa de Súria fets, i també amb el Govern de la Generalitat, al qual s'ha acusat de "laxitud", d'haver-se "posat de perfil" i de no tenir un "pla B", de no haver estat "dilalogant", proactiu" ni "exigent" amb la companyia que explota la mineria a Súria i a Sallent.





El #Parlament aprova la resolució sobre la mineria del Bages amb els vots favorables de JxSí Cs PSC CSQP i PPC i el vot contrari de la CUP pic.twitter.com/hLBo2t7eEd — Parlament Catalunya (@parlament_cat) 15 de junio de 2017

En el temps compartit de JxS, Delgado també ha retret al Govern no hga ver estat prou "exigent" amb l'empresa, de qui ha dit que hauria d'haver "trobat una solució" per evitar les correcuites d'aquestes últimes setmanes.Anna Gabriel, per la seva banda, ha lamentat el poc temps (cinc minuts) de què disposava per defensar la seva posició en un tema que ha qualificat de "complex", per la implicació, entre d'altres aspectes, ha recordat, de llocs de treball, condicions laborals, ferits, morts, aqüífers, càrregues policials, moviment veïnal, Prousal, les ribes del riu i el programa d'apadrinament de soldats a Israel per part de l'empresa minera.Gabriel ha retret a l'hemicicle que semblés "descobrir avui què apassa al Bages" i l'existència d'una sentència "dictada fa gairebé quatre anys". Ha lamentat, ha dit, no haver-se pogut reunir amb l'empresa tot i la intenció de la CUP i que s'hagi "oblidat" el moviment veïnal", al qual ha lloat haver demostrat que "el territori es defensa defensant-lo".a un text que Gabriel ha qualificat de "simbolisme polític", que per al grup anticapitalista "no és suficient". També ha demanat que "s'acabi el xantatge" als treballadors, una actidtud "indecent i irresponsable" per part d'una empresa, ha recordat, que obté "429 milions d'euros de benefici".Gabriel, qua ha lluït la samarreta amb el lema "Defensem la mineria" que duien els miners als seients reservats per a convidats de l'hemicicle,no ha rebut els aplaudiments dels miners.