El president de Naturhouse suma 3.000 accionistes per demandar el Banco Popular

El president de Naturhouse, Félix Revuelta, ha impulsat una plataforma d'afectats pel Banc Popular que ja aglutina 3.000 accionistes i ha posat en marxa la maquinària legal per presentar demandes col·lectives contra els responsables de la caiguda de l'entitat. Revuelta, que ha perdut uns 45 milions d'euros amb el Banc Popular, ha creat el web www.ampopular.com per aglutinar el major nombre d'accionistes minoritaris afectats per anar als tribunals a defensar els seus interessos. Revuelta va assegurar ahir a Efe que els grans inversors, com és el seu cas, es faran càrrec de les despeses fixes del procés, mentre que els petits accionistes, que són «els que més patiran» amb la venda del Banco Popular per un euro al Santander, només assumiran un percentatge «a èxit», és a dir, si guanyen la demanda. Revuelta diu que la plataforma està «saturada» i que s'ha hagut d'instal·lar un nou programa informàtic per atendre totes les sol·licituds.