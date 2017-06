Seat impulsa un programa de formació centrat en els reptes de la indústria 4.0

Adreçat als seus 14.000 treballadors, Seat ha dissenyat un programa de formació sobre què significa el concepte Indústria 4.0 i la importància de les persones i la seva formació contínua com a eix central de la coneguda com a quarta revolució industrial. En el programa, segons ha explicat la companyia, els assistents interactuen amb algunes de les eines i tecnologies que seran habituals d'aquí a uns anys en els processos productius i les que ja estan sent integrades, com ara la realitat virtual, els robots col·laboratius, la impressió 3D i la realitat augmentada, entre d'altres.

La formació consisteix en una sessió impartida a l'espai Indústria 4.0 de Seat a Martorell, on es porta a terme un recorregut per les diferents transformacions productives fins a arribar a la quarta revolució industrial. La sessió convida els participants a interactuar amb els continguts i les explicacions que descriuen els nous processos de la nova indústria i les tecnologies que seran protagonistes en el futur proper i com Seat ja les està introduint en la seva activitat industrial.

Entre aquestes, l'empresa automobilística ja n'està aplicant algunes, com smartglasses o robots col·laboratius i autònoms, en la seva aposta per convertir Martorell en una smart factory de referència, avança la companyia.

Fins ara, ja són més de 1.200 els participants d'un total de 2.000 inscrits que, un cop finalitzat aquest recorregut experimental, podran debatre en un format de taula rodona les conclusions i punts de vista sobre el canvi de paradigma industrial.

La iniciativa formativa impulsada per Seat ha rebut el suport del Clúster de l'Automoció, la Cambra de Comerç d'Espanya i la Cambra de Comerç d'Alemanya a Berlín, entre d'altres organismes i institucions.