Els sindicats consideren possible un acord salarial amb la patronal

UGT i CCOO consideren que és possible arribar a un acord salarial marc per al 2017 amb la patronal si s'asseuen a negociar, després que la CEOE emplacés ahir els sindicats a una «reunió definitiva» per tancar un pacte.

En declaracions a Efe, el secretari d'Acció Sindical de CCOO, Ramón Górriz, va explicar ahir que encara no hi ha data per a aquesta reunió, però va coincidir amb la patronal en què aquesta trobada seria definitiva i va expressar la disposició del sindicat per veure's amb la patronal «en qualsevol moment».

En un comunicat, UGT també considera possible l'acord si hi ha «voluntat real» de convocar com més aviat millor la taula de negociació de la Comissió de Seguiment del 3r Acord de Negociació Col·lectiva (ANC) per parlar de l'increment dels salaris per a l'any 2017 i dels temes que podrien servir per tancar l'acord.