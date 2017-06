Bonvehí: «estic content que el ple aposti pel futur de les comarques»

David Bonvehí, diputat bagenc de JxS, va insistir que la proposta que es votava ahir «nosaltres la veiem com una proposta de país», abans de donar les gràcies a tots els agents que van participar-hi: l'empresa, els treballadors, Promineria, el Govern de la Generalitat i els ajuntaments afectats. Segons Bonvehí, el Govern «s'ha posat a treballar sempre al costat de trobar solucions per a la continuïtat de la mineria».

El diputat va celebrar que el Parlament es fes ahir «seu un problema que nosaltres des de la Catalunya Central l'hem patit», i va dir que estava «content» perquè el ple «aposti pel futur i pel futur de les nostres comarques». Un futur que va relacionar al dels llocs de treball, les inversions de l'empresa minera, del respecte a la legislació mediambiental, de les sentències judicials, del medi ambient, la indústria minera i totes les indústries auxiliars, i del «reequilibri territorial i la cohesió territorial». El diputat i dirigent del PDeCAT va tancar la seva intervenció confiant que «tant l'empresa, com els treballadors, com els agents econòmics, com la societat civil, es fan responsables d'aquest mandat que ens fa avui el Parlament».