La CUP tem que la votació al ple de la proposta de resolució estableixi precedent

Una proposta de resolució pot ser subscrita per un grup parlamentari o per un diputat, amb la signatura de quatre membres més de la Cambra, segons el reglament del Parlament. Són la Junta de Portaveus i la Mesa del Parlament les que decideixen si, un cop admesa a tràmit, és tramitada en comissió o pel ple. L'habitual és que aquestes propostes es resolguin en comissió. Hi ha excepcions, però, com la resolució de defensa de la llibertat d'expressió i del dret d'iniciativa dels diputats, votada el desembre passat pel ple. La cupaire Anna Gabriel lamentava ahir que haver dut la resolució de la mineria al ple «estableixi precedent» i qualsevol conflicte laboral o qualsevol plet d'una empresa es pugui dur ara també al ple. El text aprovat, presentat per tots els grups menys la CUP, no va recollir una esmena del PP que proposava substituir la paraula «país» del text per «terri-tori».