Delgado: «l'empresa hauria d'haver trobat una sortida a la situació»

La diputada de JxS de Sant Vicenç de Castellet Adriana Delgado va recordar que la resolució «ha de servir per mostrar suport a l'activitat minera a la Catalunya Central», però també, va afegir, «per exigir, perquè ha faltat molta exigència al llarg de la història d'aquesta activitat. A l'empresa sobretot, però també a les administracions perquè compleixin i facin complir la normativa i es facin els plans de restauració». Segons va afirmar Delgado, «l'empresa hauria d'haver trobat una sortida a aquesta situació límit en què ens trobem i no ha estat així. I hi ha hagut propostes sobre la taula i hi ha hagut diàleg amb aquest Govern». La diputada va insistir que «ara és necessari un esforç per superar desconfiances d'un historial llarg d'incompliments i de manca d'exigències», ja que, va apuntar, no només «hi ha en joc» llocs de treball, sinó que la resolució també tractava de la «recuperació del patrimoni natural, de desenvolupament al Bages i a altres comarques de la Catalunya Central, de sostenibilitat, de valor econòmic i social». La diputada republicana va acabar donant «tot el suport a l'activitat minera i d'una manera integral».