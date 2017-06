García Cuevas: «Generalitat i ajuntaments no han estat a l'altura»

Per a la diputada popular María José García Cuevas «és obligació de l'Administració prevenir, evitar, minimitzar i corregir» els «riscos» mediambientals, però també «garantir un futur sostenible per a aquestes explotacions mineres». Segons la diputada, però, «Generalitat i ajuntaments d'aquesta zona no han estat a l'altura», ja que «tradicionalment aquests ajuntaments han estat laxos i permissius amb l'aplicació de les directrius de la Generalitat, el que ha provocat alarma social pels riscos mediambientals dels residus». García Cuevas va recordar que el novembre del 2013 el PP «ja vam presentar una proposta de resolució per fer més sostenible l'activitat minera, perquè la Generalitat agilitzés els tràmits del Phoenix i que fomentés altres projectes alternatius, de reducció del volum i perillositat dels residus», una proposta que va ser aprovada pel Parlament però a la qual «ni la Generalitat ni els ajuntaments no van fer ni cas», va dir. La diputada va dir que l'origen de l'actual conflicte és un POUM de Sallent que es va aprovar «sense valentia ni audàcia perquè els problemes ni s'afronten ni es resolen en diferit».