Grau: «és una bona solució transitòria, que posa deures»

Per a Hortènsia Grau, de Catalunya Sí que es Pot, «som davant d'un greu problema de país que és un problema ambiental, un problema laboral, econòmic, i que d'alguna manera ha estat fruit de totes unes males pràctiques d'aquest capitalisme depredador sobre el territori que sempre ha estat un capitalisme que ha privatitzat els beneficis i ha socialitzat les pèrdues, i sempre ens ha deixat passius ambientals». Grau va dir que l'empresa «no ha complert els seus compromisos» i que «podia haver avisat abans el Govern que no arribava als terminis», tot i que, per a Grau, la nova direcció de la mina té «una voluntat per ser més transparent». Segons la diputada de CSQEP, el Govern «en aquests últims anys no ha estat suficientment proactiu o suficientment exigent amb aquesta empresa». La diputada va assegurar que «la solució perfecta no existeix», però va instar a «trobar una solució». Per a Hortènsia Grau, «la línia que proposa avui la proposta de resolució és una bona solució transitòria que també posa deures a l'empresa, però també al Govern perquè sigui més exigent amb el compliment de mesures ambientals».