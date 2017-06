Els miners, «satisfets» per la majoria a favor de mantenir els llocs de treball

Una trentena de representants dels miners de Sallent i Súria van assistir ahir al Parlament, dels quals sis, els presidents, secretaris i tresorers dels dos comitès, van seguir el debat de la proposta de resolució des de l'hemicle abillats amb samarretes negres amb un lema a favor de la mineria. Abans del debat, els treballadors es van reunir amb els grups polítics per conèixer la seva posició.

«Estem satisfets», deia després de la votació Fernando Rivera, president del comitè de Sallent, que explicava que tot i que la CUP hi havia expressat un no «ens ha expressat els seus motius i ens han garantit que hi estaran a sobre». Per a Rivera, «aquest era el punt on volíem arribar per garantir els llocs de treball». Avui, els comitès de Súria i Sallent s'han de reunir per «valorar el suport d'avui i decidir els passos a seguir». Els miners han reclamat reunions amb la CUP i amb ERC de Sallent «i ens agradaria reunir-nos amb la Rampinya». Passos endavant en la resolució del conflicte que no asseguren, recorda Rivera, «que el jutge aprovi la moratòria».