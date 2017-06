El Parlament aprova instar el Govern a garantir la continuïtat d'una mineria sostenible a Sallent

Només els deu diputats de la CUP van negar el suport a la proposta de resolució presentada ahir al Parlament per la resta de grups polítics en favor de la moratòria que reclama ICL per continuar abocant al Cogulló i instar el Govern a garantir la continuïtat de l'activitat minera a Sallent. I de fer-ho aplicant controls mediambientals. Tot plegat, quinze dies abans de la data límit legal del 30 de juny perquè l'empresa deixi d'abocar al Cogulló i després que ICL ja hagi presentat al jutge l'incident d'execució de sentència per demanar una pròrroga als abocaments que té el suport de l'Ajuntament, treballadors, societat civil, Govern, i ara també del Parlament. Només falta un sí (potser no tan impossible, després de la resolució judicial que obliga l'associació a convocar una assemblea extraordinària) dels veïns de la Rampinya, l'entitat que va motivar la sentència que ha provocat aquest terratrèmol d'urgència a la mineria local.

El Bages va ser ahir al centre del debat parlamentari, tant pel contingut de la proposta com per les intervencions dels bagencs Antonio Espinosa (Ciutadans), David Bonvehí i Adriana Delgado (JxS) i Anna Gabriel (CUP). En un hemicicle amb presència de representants dels treballadors, l'empresa, l'administració local i Promineria, els grups parlamentaris van disposar de cinc minuts cadascun per defensar la seva posició respecte de la proposta conjunta. A més d'Espinosa, Bonvehí, Delgado i Gabriel, també hi van intervenir Jordi Terrades (PSC), Hortènsia Grau (Catalunya Sí que Es Pot) i María José García Cuevas (PP). Tots els grups, que van aplaudir la presència dels representants de la mineria a l'hemicicle, van coincidir en la rellevància estratègica de la mineria al territori i de la seva transcendència quant a l'impacte en llocs de treball i en creació de riquesa local.

PSC, PPC i Catalunya Sí que es Pot (i Ciutadans amb molta menys mesura) van ser crítics amb l'actuació de l'empresa, que no ha arribat a temps al 30 de juny amb els deures de la rampa de Súria fets, i també amb el Govern de la Generalitat, al qual es va acusar de «laxitud», d'haver-se «posat de perfil», de no tenir un «pla B», de no haver estat «dilalogant», «proactiu» ni «exigent» amb ICL. Delgado (que va repartir-se el temps d'intervenció amb Bonvehí) també va retreure al Govern no haver estat prou «exigent» amb l'empresa, de qui va dir que hauria d'haver «trobat una solució» per evitar les presses d'aquestes últimes setmanes.

Gabriel, per la seva banda, va lamentar el poc temps de què disposava per defensar la seva posició en un tema «complex». Gabriel va retreure a l'hemicicle que semblés «descobrir avui què passa al Bages» i l'existència d'una sentència «dictada fa gairebé quatre anys». La diputada va lamentar que s'hagi «oblidat» el moviment veïnal, al qual va lloar haver demostrat que «el territori es defensa defensant-lo».

La CUP no va presentar cap esmena a un text que Gabriel va qualificar de «simbolisme polític», que per al grup anticapitalista «no és suficient». També va demanar que «s'acabi el xantatge» als treballadors per part d'una empresa que va recordar que obté «429 milions d'euros de benefici».

Gabriel va lluir la samarreta amb el lema «Defensem la mineria» que duien els miners als seients reservats per a convidats de l'hemicicle. Un gest que no li va merèixer els aplaudiments dels miners i sí el retret (en un torn de rèplica) del PP per no votar a favor de la proposta. «Més fets i menys imatge», va dir García Cuevas, entre aplaudiments de miners.