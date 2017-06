Promineria valora l'acord «més enllà de desavinences polítiques»

Esteve Pintó, president de Promineria (que va ser al ple, amb tres representants més de la plataforma), celebrava l'aprovació de la resolució, promoguda per Promineria. «Els partits s'han alineat més enllà de les desavinences polítiques. L'interès general de la mineria ha prevalgut», deia ahir Pintó, que agraïa que s'hagués imposat «el sentit comú». El president de la plataforma impulsada per empreses subcontractades d'ICL destacava el fet que el text aprovat posi èmfasi a «fer un seguiment per minimitzar les aportacions al Cogulló, si s'acaben permetent, i de la implementació del pla de restauració. Serà un seguiment exhaustiu i seriós». Pintó també apuntava que ara mateix «només una associació de veïns, que s'haurà de veure en assemblea si és o no vàlida, s'oposa» a la moratòria.