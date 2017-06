Rull diu que el Govern no pot canviar la data del 30 de juny perquè Iberpotash continuï abocant runam al Cogulló

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha assegurat aquest divendres que el Govern no té la capacitat legal per canviar la data del 30 de juny, a partir de la qual, si no hi ha cap canvi, Iberpotash haurà de deixar d'abocar runam salí al Cogulló de Sallent. Perquè això no sigui així i l'empresa pugui garantir la seva continuïtat, el Govern sí que preveu presentar un escrit al jutge per tal de donar suport a l'incident d'execució de sentència que Iberpotash va presentar aquest dimecres al TSJC i en el qual li demana al jutge una moratòria de dos anys. El conseller ha assegurat que, tot i que empresa i Govern han treballat de manera conjunta aquest document, ara l'executiu català l'ha d'estudiar bé i, a partir d'aquí, preveu presentar l'escrit favorable en compliment també de la voluntat del Parlament, després que aquest dijous l'hagi instat a garantir la continuïtat de l'activitat minera, dels llocs de treball i de la preservació del medi ambient.

"La base de la sentència no és el termini sinó que el tema de fons és mirar com es pot continuar amb l'activitat minera sent respectuosos amb el medi ambient". Així ho ha assegurat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, qui ha afegit que el seu Govern ha d'estudiar l'incident d'execució de sentència que l'empresa ha presentat aquest dimarts al TSJC i que, segons ha explicat Rull, ha fet amb la col·laboració del Govern.

Un cop s'hagi estudiat aquest document, el Govern preveu presentar al jutge un informe favorable que valori el fet que, a canvi de la moratòria de dos anys, l'empresa està disposada a avançar la restauració del runam salí del 2021 al 2019.

"L'última paraula la té el jutge", ha recordat Rull, qui s'ha mostrat "optimista" amb la decisió del jutge". Crec que, entre tots, ens en podrem sortir", ha afegit.